Vích (SPD): Volby můžou něco změnit, toho se SPOLU a STAN bojí

01.09.2025 12:04 | Komentář

Pořád nevyhrávají volby ti správní? Tak padají žaloby, aby je nešlo volit.

Foto: Oldřich Szaban
Popisek: Radovan Vích

Několik krajských soudů v minulém týdnu zamítlo žaloby progresivistických a protinárodních politických stran požadujících zrušení registrace kandidátních listin hnutí SPD a jeho vyřazení z říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Jako důvod bylo uváděno, že kandidatura SPD s několika osobnostmi z programově blízkých politických stran údajně představuje nepřiznanou koalici a obcházení volebního zákona.

Sami to dělají, ale u SPD jim to vadí

Přitom sami předkladatelé těchto žalob mají na svých vlastních kandidátních členy jiných politických stran. Soudy konstatovaly, že dle platného volebního zákona se za koaliční kandidátku považuje pouze taková kandidátní listina, kterou všechny společně kandidující politické strany a hnutí jednoznačně označí jako koalici, což v tomto případě nenastalo.

Tato rozhodnutí se zároveň opírají o judikaturu Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Jednoznačně se prokazuje, že hnutí SPD volební zákon neporušilo a že se jednalo pouze o politicky motivovaný útok politické konkurence, jehož cílem bylo vyřadit z volební soutěže jediné politické hnutí, které dlouhodobě důsledně hájí české národní zájmy a naši suverenitu, což by mělo i zásadně negativní vliv na podobu budoucí české vlády.

Hoďte Voltu LANO

Podívejme se, jak uplatnili zásadu dvojího metru. Tak například v Praze kandiduje za stranu Volt Česko Šimon Hlinovský, člen Liberální aliance nezávislých občanů (LANO). Tento pán napsal knihu Očima mladého aktivisty. Co by také dělal, když vystudoval Fakultu sociálních věd UK? Tam pěstují profesionální aktivisty jak na běžícím pásu. Pro zajímavost, strana LANO kandidovala v posledních volbách do Evropského parlamentu a získala neuvěřitelných 0,22 % platných hlasů a žádný mandát. Takže se není co divit, že s takovými výsledky už to nezkoušeli znovu. Jen připomenu, že hnutí SPD při první kandidatuře, jako nová strana, získalo 23 mandátů v Poslanecké sněmovně.

V Praze žalovali nejen SPD, ale i STAČILO, obojí zamítnuto. A Krajský soud v Praze namítl, že jiným vyčítají to, co sami dělají. Tedy že také zařazují na své kandidátní listiny osoby s členstvím v jiné politické straně. Přitom SPD má na 14 kandidátních listinách pouhých šest osob z jiných stran (a to jen kandidátní listina v Praze má 36 míst). Volt prohrál proti SPD v Pardubicích a Ústí nad Labem. A ještě kurióznější je, že v Pardubicích SPD nemá jediného příslušníka jiné politické strany nebo hnutí. Jen ty z SPD a jednoho bezpartijního. To jsou ty paradoxy. Takže to Volt u soudu prohrál a prohrává i u dalších soudů. Vzhledem k tomu, že si na to dle svého webu najali dokonce tři advokátní kanceláře, tak sice zvyšují svou aktivitou udržitelnost pracovních míst u advokátů, ale bude to jistě hodně drahé.

Na Piráty se Zelenými „za krkem“ se zapomnělo?

Jinak připomenu, že v minulosti bylo takových případů víc a soudům to nevadilo. Třeba když se dali dohromady Piráti se Zelenými anebo STAN s TOP09. Prounijní progresivní strany to zkrátka zkouší a zkouší. Jednou předseda STAN a ministr vnitra nechá do Zprávy o extremismu zařadit SPD. I když mu to soud vyčte, nic mu to nevadí.

Zkusí tedy žalovat Tomia Okamuru a i hnutí SPD za zcela legitimní politické vyjádření navíc v souladu s platnou judikaturou soudů. Zase nic, ale ještě to běží. A pak udělají poslední pokus, krátce před volbami – použít malou straničku euro fanoušků, aby jejich právníci roznesli opozici „na kopytech“. A zatím se spíš děje opak. Tak aspoň vystrčili hanlivé karikatury a plakátky, které dehonestují případnou nastupující vládu. Když to udělali minule, tak to dopadlo dobře. A letos by mohlo ještě lépe. V Ústeckém kraji před pár dny vládní SPOLU vyhnali s ostudou a pískotem v Děčíně. Hezký začátek.  

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK
  • poslanec
