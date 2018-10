Vícha (ČSSD): Bohumín je nejpřívětivějším městem pro seniory v kraji

Slavnostní ocenění proběhlo v rámci celokrajských oslav Mezinárodního dne seniorů. Kromě Bohumína se ocenění dočkaly také dvě obce – Vyšní Lhoty a Slavkov u Opavy.

„V Bohumíně máme velmi akční seniory a jeden z nejpočetnějších seniorských klubů v kraji. Naši senioři se zajímají o dění kolem sebe, studují univerzitu třetího věku, sportují, jezdí na výlety, divadelní představení, účastní se zajímavých besed a školení. Rádi je proto v jejich aktivitách podporujeme,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Město letos vložilo do seniorských projektů téměř tři miliony korun. Třetina z této částky šla na provoz senior taxi, které se ulicemi Bohumína prohání už šestým rokem. Využít ji mohou až 4 tisíce Bohumíňáků starších 65 let. Taxík je zaveze do nemocnice, k lékařům, na všechny pošty i hřbitovy, k radnici nebo do aquacentra. Za jízdu zaplatí důchodci jen 15 korun, zbytek nákladů za ně hradí radnice. Od začátku fungování už taxi absolvovalo téměř 60 tisíc jízd. Zájem o tuto službu každoročně roste, městu už se pětinásobně navýšily náklady na její provozování. Letos už radnice počítá s částkou jeden milion korun.

Kromě slev na vstupném do městských sportovišť mohou senioři využít i zvýhodněný filmový klub. „Každoročně pro dříve narozené pořádáme sportovně-zábavné hry, univerzitu třetího věku nebo komentované projížďky městem pro imobilní seniory. Přispíváme jim na dopravu za kulturou a poznáním, hradíme jim pronájem tělocvičen i prostory k jejich pravidelným měsíčním setkáním. Organizujeme pro ně i besedy zaměřené na bezpečnost. A naši strážníci montují zdarma zájemcům bezpečnostní řetízky na vchodové dveře,“ uvedl vedoucí sociálního odboru bohumínské radnice Daniel Ucháč a dodal, že senioři nad 70 let mají i bezplatný čtenářský průkaz do městské knihovny.

