Protestuješ proti Macinkovi, to ti omluvíme. Školy pod palbou za vypuštěné studenty

Novinářka a mediální dobornice Alena Maršálková v příspěvku na svém facebookovém profilu upozornila na podle ní skandální postup některých škol, které omluvily absenci studentům účastnícím se demonstrací 15. prosince proti zástupcům Motoristů v čele s ministrem životního prostředí, Petrem Macinkou.
„Tímto jednáním PEDAGOGOVÉ zasáhli do rodičovských práv a povinností,“ tvrdí Maršálková vzhledem k tomu, že absenci a její důvod vždy omlouvá a zdůvodňuje u nezletilého pouze rodič, nebo jeho zákonný zástupce.
Maršálková sdílela text zprávy, kterou byli rodiče a studenti škol informováni prostřednictvím systému Bakaláři, že školy žákům umožní účast na demonstraci.
„Žák, který se zúčastní (a který podepsal petici související s předmětem demonstrace), bude mít odpolední absenci omluvenou, a to od 12.00 hodin. Jedná se o běžnou omluvenou absenci, která se započítává do celkové absence v jednotlivých předmětech. Žáci, kteří petici podepsali, se nemusejí demonstrace zúčastnit, svůj názor vyjádřili již podpisem petice, účast na demonstraci je jejich svobodným rozhodnutím. Mohou tedy zůstat ve škole a účastnit se výuky,“ cituje Maršálková text zprávy.
Zprávu v Bakalářích vnímá jako podporu účasti na demonstraci a důkaz, že školy tímto způsobem ovlivňují politické názory mladých lidí.
„Škole záleží na tom, aby studenti především podepsali petici! Ty upřednostňuje a absenci jim omluví, i když na demonstraci nepůjdou!“ kritizuje dále Maršálková a upozorňuje, že z textu ani není jasné, zda škola omluví absenci těm, kteří petici nepodepsali.
„Rodiče, víte, zda je vaše dítě ve škole? Uvědomujete si tu absurditu? Škola omluvila absenci studentům, kteří šli demonstrovat a nenese za ně odpovědnost? Dokáže si představit, že se některému z dětí mohlo cokoliv stát?“ nechápe Maršálková a naznačuje, že takové jednání může být za hranou zákona.
České školství je dle jejího názoru velmi zpolitizované. „Neziskovky, návštěvy politiků, besedy o aktuálním politickém dění a také mladí lidé ze středních škol jednou za měsíc jako hosté v pořadu Fokus Václava Moravce, kde probíhá ‚vymývání mozků‘!“ vyčítá novinářka, která je toho názoru, že „boj o budoucí voliče“ do škol nepatří.
Na příspěvek Maršálkové zareagovala i novinářka Angelika Bazalová. Ironicky poukázala na „spontánnost“ akcí podobných pondělní demonstraci proti Motoristům.
„Studenti vyrážejí tu do kina na propagandistický dokument, jindy se společně místo hodiny matematiky odeberou vyjádřit veřejně svůj názor na obsazení nějakého ministerstva ... všechno je to naprosto spontánní…“ napsala Bazalová.
