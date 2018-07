Vícha (ČSSD): Využijeme každou legální možnost, jak byznys s chudobou omezit

Půl roku už v Bohumíně fungují tzv. bezdoplatkové zóny. Nově příchozí nájemníci v nich už nemají nárok na doplatek na bydlení. Radnice se tak brání přílivu sociálně slabších obyvatel do soukromých ubytoven a domů, které tímto způsobem fungují. Majitelům ubytoven se však zásah města nelíbí. Jeden z nich už podal na město žalobu.

„Jinou zákonnou možnost, jak zabránit navyšování sociálně slabších obyvatel v soukromých ubytovnách nemáme. Proto jsme po důkladném průzkumu a rozboru statistik narušování veřejného pořádku vyhlásili opatření obecné povahy ve třech nejproblémovějších lokalitách, aby se zde situace ještě více nezhoršovala,“ vysvětlil starosta Bohumína Petr Vícha.

Jedná se o oblasti převážně v centru Bohumína. Týká se domů v ulicích Čs. armády, Nádražní, 9. května, Jeremenkova, Příční a také na zdejší pěší zóně, kde z bývalého hotelu Grand vznikla soukromá ubytovna. A právě její vlastník město žaluje.

„Že se naše opatření majitelům ubytoven nelíbí, je jasné. Hatí jim to jejich vzkvétající byznys s chudobou, který souvisí právě s vyplácením doplatků na bydlení. A první žaloba, v níž majitel soukromé ubytovny přímo na pěší zóně poukazuje na nejrůznější lidská práva stejně jako na právo podnikat, ukazuje, že jsme ťali do živého. Žádné žaloby nás ale nezastraší. Je to stejné jako v boji s hazardem, kde jsme s provozovateli automatů dlouhá léta bojovali u soudů. Dokud vláda nepřijme systémové řešení pro problém s ubytovnami, využijeme u nás v Bohumíně každou legální možnost, jak byznys s chudobou omezit. Je to běh na velmi dlouhou trať, my ho ale nevzdáme,“ doplnil Petr Vícha.

Dva průzkumy mezi Bohumíňáky ukázaly, že ubytovny a jejich klienti zevlující před nimi a v okolí vadí. Potíže nejsou jen na pěší zóně, ale také v přilehlém vnitrobloku v Alešově ulici. Radnice sem proto brzy instaluje policejní kameru. Další problémovou lokalitou je Nádražní ulice, kde ve dvou soukromých domech fungují buď ubytovny anebo byty pro sociálně slabé. Majitel jejich statut mění podle toho, co je výhodnější pro vyplácení doplatků na bydlení od státu. Radnice zvažuje vykoupení obou objektů. Jejich vlastník však za každý z nich požaduje přes 6,5 milionu korun. Prý je opravil na bydlení vysoké kvality.

„Lokalitu chceme vyřešit, a to že uvažujeme o výkupu těchto domů je z naší strany zoufalý krok. Jinou možnost nám stát nedává. Ta cenová nabídka je ovšem tak vysoká a nepřiměřená, že bychom ji těžko před veřejností obhájili. Navíc nám nikdo nezaručí, že za tuto částku pak majitel nekoupí jinde ve městě další domy a svůj ubytovací byznys přesune jen o pár set metrů dál. Apelujeme spolu s dalšími městy na stát, aby začal problémy s ubytovnami systémově řešit a přestal tolerovat vyplácení nehorázně vysokých částek za tento typ bydlení ve formě doplatku na bydlení,“ upřesnil Vícha.

Zatímco obvyklé měsíční náklady na bydlení v městském bytě jsou pro čtyřčlennou rodinu v Bohumíně zhruba 7,5 tisíce korun, v soukromých ubytovnách je to téměř dvojnásobek. Tyto peníze ovšem nekončí u nájemníků, ale v kapsách soukromých provozovatelů ubytoven. „Řešit sociální problematiku je nutné uceleně. Stát by se měl zaměřit na to, aby nedocházelo ke zneužívání sociálních dávek a aby se vyplácely doplatky na bydlení jen v obvyklé výši u všech bytů stejně. Jedině tak zatočíme s podnikateli s chudobou. Za obvyklé nájemné se jim už jejich byznys nebude vyplácet, “ uzavřel Petr Vícha.

V problémových lokalitách v Bohumíně se zvýšil dohled městské policie a také asistentů prevence kriminality, kteří sem docházejí několikrát denně. V dotčených oblastech jsou nově nainstalovány kamery. Místa jsou tak pod čtyřiadvacetihodinovým dohledem, aby se zde zvýšil nejen pocit bezpečnosti.

V Bohumíně proti ubytovacímu byznysu bojují už mnoho let. Před třemi lety byl Bohumín mezi prvními obcemi, které využili možnosti nesouhlasit s výplatou doplatku na bydlení pro nájemníky ubytoven. Ze žádostí o vyplacení dávek tehdy vyplynulo, že 25 procent žadatelů nebylo z Bohumína. Stát však možnost regulace městům po několika měsících fungování zase odebral. A tak plýtvání státních peněz vyplácením dávek ve prospěch majitelů ubytoven vesele bují dál až do dneška.

