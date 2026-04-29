Vlček (STAN): Obří zmatek a chyby v novém stavebním zákonu

Nový stavební zákon. Vláda původní návrh o 854 stranách "opravuje" dalšími 1073 stranami v šibeničním termínu, na sílu a bez jakékoliv diskuse s odborníky. To nám dnes znovu potvrdili architekti, inženýři, zaměstnavatelé, samosprávy i zástupci občanské společnosti. Výsledek? Obří zmatek a chyby.
Zrychlit stavební řízení si přejeme všichni. Jediným zodpovědným krokem je teď ale návrat ke standardnímu procesu, který poskytne dostatečný prostor pro odstranění spousty chyb v tomto legislativním zmetku, který si – jak sami vládní politici přiznali – napsali sami developeři.
