Vlk (ČSSD): Pohled na tiskovou konferenci hnutí ANO 2011

Tento postoj lze chápat, ale má to jeden zádrhel. I u jeho hnutí jsou doposud nedořešené kauzy ohledně korupčního jednání, ač sám prohlašuje, že bojuje proti korupci. V jeho typické rétorice se opět opřel do privatizace z 90. let, za které samozřejmě může podle jeho rétoriky ODS a ČSSD. Jen pozapomněl říci, že právě on a jeho firma AGROFERT této situace využila pro svůj prospěch. Zejména se jedná o chemické a potravinářské firmy, které jsou součástí super firmy AGROFERT.

Pak si stínová vláda vzala na paškál boj proti inflaci a kritika stínové ministryně financí směřovala na resort, který do prosince sama spravovala a s inflací si vůbec neporadila. Stínová ministryně Alena Schillerová razantně oznámila národu, že bude bojovat proti ekonomické krizi a chudobě v poslanecké sněmovně. Také se zmínila o sociálním balíčku, který za doby jejího ministrování právě prosazovala ČSSD, a právě ona plno návrhů z dílny ministerstva práce a sociálních věcí odmítala a veřejně kritizovala sociální demokracii, že chce rozhazovat peníze. Teď v parlamentní opozici by rozdávala peníze do sociální oblasti. Na závěr svého vystoupení se poslankyně Schillerová zmínila, že bude bojovat o snížení DPH na energie. Nechci se zastávat současné vlády, ke které mám výhrady zvláště v řešení energetické krize, kde nepředkládá jednoznačná řešení, ale plošné snížení DPH v energiích nic neřeší.

Právě k této oblasti vystoupil stínový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který samozřejmě srovnával pomoc vlád některých států Evropy na snížení plateb za energie občanům. Jen pozapomněl, že právě on měl prosazoval tato opatření již od loňského léta, kdy cena elektrické energie na energetické burze začala růst nad 2 000 Kč/MWh. Na dotazy novinářů kritizoval návrh vlády na zřízení sociálního tarifu na energie. Je pravdou, že již vláda Andreje Babiše změnu tarifů elektrické energie neřešila. Poslanec Karel Havlíček také pozapomněl na období, kdy za jeho působení ve vládě vyměnil koncem července 2019 Radu Energetického regulačního úřadu a na předsedu navrhnul Stanislava Trávníčka, který byl spoluzodpovědný za zvýšení výkupních cen ze solárních elektráren v době 2006 až 2010. Po nástupu nových členů Rady Energetického regulačního úřadu začátkem srpna 2019 byly omezeny práce na tvorbě nové tarifní struktury, které byly zahájeny již v roce 2018. Nyní nekompromisně kritizuje současnou práci na tarifní struktuře, která za jeho ministrování mohla být zpracována pro maloodběr, tedy pro domácnosti a živnostníky. Také se vehementně opřel do kritiky solárního tunelu s konstatováním, že to bude stát 600 mld. Kč. Přitom do Rady ERÚ nominoval dva bývalé zaměstnance, kteří se podíleli na nezvládnutí rozvoje solárních zdrojů v roce 2010. Dávám si otázku, kde v té době byla BIS, která má hájit ekonomické zájmy státu? Vůbec staronovým členům ve vedení regulačního úřadu nevadilo, že nebyla vypracována strategie na udělování licencí pro solární zdroje?

Zabýval se ministr Havlíček skutečností, že ani jeden člen Rady ERÚ nemá žádnou praxi v provozu elektráren a tepláren, jak to předepisuje energetický zákon? Teď z opozičního parlamentního křesla kritizuje skutečnosti, která sám hrubě zanedbal. To se ani nebavím o nezvládnutí energetické krize od loňského roku a toleroval nečinnost regulátora při ochraně konečných spotřebitelů tepelné energie. Stačí připomenout problémy v Teplárně Strakonice s překupníky tepla, kteří se chlubili s kontakty na Energetický regulační úřad. Nikomu nevadilo, že překupníci odmítali teplárně podepsat smlouvu na dodávku tepla a ani že neplatili za odebrané teplo?

Průběh tiskové konference mi připadal jako by stínová vláda ANO 2011 stála před zrcadlem a hodnotila svoji vlastní práci předchozích let. V tom případě je její kritika určitě na místě.

Současný neutěšitelný stav v energetické krizi by neměl být jen politickými hrami, které předvádí hnutí ANO 2011 z titulu parlamentní opozice, ale měl by být řešen s odborníky i mimoparlamentních stran, ve které je v současné době i sociální demokracie. Místo toho v médiích vystupují nezávislí experti, kteří se předvádějí a nepřinášejí konkrétní řešení, který má odborný tým sociální demokracie v šuplíku a je připravena k diskuzím i na půdě Parlamentu poslanecké sněmovny. Občan České republiky na to čeká.

Ing. Vladimír Vlk

Ing. Vladimír Vlk ČSSD



