Vojtko (STAN): Důchody dělají asi třetinu státního rozpočtu

Dobré dopoledne, dámy a pánové, já si dovolím krátce reagovat na pana poslance Ferance, prostřednictvím pana předsedajícího, opravdu fakticky. Ano, nepochybně lidský život ovlivňují miliony proměnných, které nejsme schopni všechny postihnout - a některé jsou důležitější více a některé jsou důležitější méně. Kdybychom na to úplně rezignovali, tak vlastně nejsme schopni vůbec nic plánovat.

Takže jenom pokud se chcete seznámit s tím modelem, na základě kterého se to počítá, určitě vám Ministerstvo práce a sociálních věcí vysvětlí a ukáže, jakým způsobem to funguje, stejně tak jako to vysvětlilo mně, když jsem se na to na začátku tohoto volebního období ptal, abych věděl, z čeho ty predikce tedy přesně vycházejí a jak se dělají. To je jedna věc.

Druhá věc, kterou jste tady zmiňoval, tak se týkala samozřejmě rozpočtu, jeho zdrojů - ano, důchody určitě jsou součástí státního rozpočtu, ale prostě pokud se budou zvyšovat výdaje na důchody, tak se musí někde zvyšovat i ty příjmy státního rozpočtu. Jasně, můžeme se bavit, a to je silně politická debata, o tom, kde na to sebrat, jestli to uděláme hospodářským růstem nebo změnou daní, to je naprosto korektní, ale prostě někde se na to peníze vzít musí, i když je to součástí širšího rozpočtu, na kterém to dělá velký podíl, protože důchody dělají asi třetinu státního rozpočtu.

A poslední věc. Chtěl jste vidět návrh, ze kterého to vyšlo. Je (to) velmi jednoduché, je na stránkách České demografické společnosti, tam se s tím můžete seznámit, jsou tam opět argumenty, výpočty. Takže na toto odkazuji. Děkuji.

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky