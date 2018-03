Volfová (ANO): Česká Lípa alibisticky unikla oprátce, kterou si chtěla sama navléct

Komentář k plánovanému vstupu Města Česká Lípa do společného dopravního podniku s BusLine MAD Česká Lípa s.r.o.

Program jednání zastupitelstva Česká Lípa ve středu 21.3. 2018 nebyl schválen, a to ani přítomnými zástupci vedení města. Proč si odstřelilo vlastní program? Je to jen domněnka, ale je více než pravděpodobné, že nenašlo pro svůj návrh na vstup Města Česká Lípa do společného dopravního podniku s BusLine MAD Česká Lípa s.r.o., který byl na programu, dostatečnou podporu ve vlastních řadách a ani u spřízněných opozičních zastupitelů.

K tomuto bodu jsem měla připraveno mnoho výhrad. Postup města totiž rozhodně nevypadal tak, že by bylo jeho prioritou zajistit pro obyvatele České Lípy kvalitní veřejnou dopravu. O čemž svědčí například to, že mělo mít ve valné hromadě menšinu, zakázku chtělo dopravci přidělit napřímo díky skulině v zákoně a smlouva vypadala jako by si ji navrhl sám BusLine MAD Česká Lípa.

O co tu skutečně šlo? O komfort občanů nebo jen o teplá místečka na pozici jednatele a v dozorčí radě pro pár konkrétních lidí na dalších deset let? Celá akce, včetně dnešního skandálního jednání na zastupitelstvu v podání vedení města, si totiž v mnoha ohledech zásadně protiřečí. Vypadá to tak, že obyvatelé České Lípy jsou zase až na posledním místě. Bez jakékoliv jistoty, že bude veřejná doprava na další roky zajištěna.

autor: PV