Volný (TOP 09): Budějce jako turistický magnet jihu Čech

Naše město pod Samsonem už dávno není pro turisty jen synonymem pro Budvar. Svědčí o tom úspěch videopozvánky Honest Guide, která se proměnila v úspěšný virál lákající nejen na tradici, jako jsou malebné úzké uličky historického města, Černou věž či cukrárny, ale i inovaci v podobě Rekol, Žižkárny či parku 4D (a mně osobně chybí ještě „hladová vokna“ či kavárna na houseboatu, který slouží zároveň jako molo pro parníček či výletní pramičky a šlapadla).

Stačí to ale v konkurenci nabídky ostatních destinací? Proč ubývá movitější klientela, proč Budějce nejsou atraktivní pro rodiny s dětmi? O čem by tak mohl být další, třeba ještě úspěšnější díl Honest Guide? Co třeba pro ty sportuchtivé cyklostezka od Lipna třeba až do Týna nebo ferrata u Karvanic? Dobrou zprávou je, že právě tyto investice jsou už mezi plánovanými pro 2020.

Dočkat se má ale i přímo naše město. Díky sjednocení ubytovacích a rekreačních poplatků na “poplatek z pobytu”, což umožňuje zákon č. 278/2019 Sb., dojde k celkovému navýšení příjmu z turistického ruchu. A je myslím fér, že vedení města má záměr tyto prostředky využít k rozvoji právě cestovního ruchu. Po dohodě se všemi subjekty participujícími na „cesťáku“ vznikne jakýsi inkubátor projektových záměrů, které rozšíří a zatraktivní´ nabídku. Investiční návrhy by měly být inovativní, měly by přijít na více než 50 mil. Kč, u 80 % by měla být návratnost investice do 10 let, ty ostatní alespoň musí přispět ke zvýšení spotřeby, společným jmenovatelem je i kladná bilance provozního hospodářského výsledku nejpozději do tří let atd. Destinační společnost Českobudějovicko Hlubocko vyjmenovává alespoň příklady těch nejatraktivnějších návrhů: Budějčáky jistě potěší, že ve hře je opět aquapark, pozornost turistů jistě přitáhne i Alšova jihočeská galerie přímo na Senovážném náměstí, důstojný multimediální muzeum piva, které si „město piva“ určitě zaslouží, či návštěvnické centrum KOH-I-NOOR. Bohužel se to dnes nejspíš neobejde ani bez dalšího pořádného „nákupáku“, jako je ten štěrboholský. Za sebe bych určitě oprášil projekt Freetimeparku…

Ať už ale nakonec padne volba na jakýkoli z projektů, přejme mu lepší osud, než investici do volejbalové haly. Pokud má totiž o Budějcích Honest Guide natočit další díl svého sledovaného pořadu, musíme nabídnout pořádný turistický „hardware“, který navíc přiláká spíše turisty z Evropy, ochotné zůstat u nás pár dní a něco tu i utratit, než masivní nájezd turistů z Asie, kteří naším městem jen prosviští, protože zítra už mají být ve Vídni, nebo třeba Paříži…

MARTIN VOLNÝ, ČLEN KOMISE RADY MĚSTA PRO CESTOVNÍ RUCH ZA TOP 09

Psali jsme: Ženíšek (TOP 09): Chtělo by se říct, že moje generace selhala. Nevzdávám to České Budějovice: Město bude mít participativní rozpočet Thoma: Mariánské náměstí oživí nové divadlo a filharmonie Knot (TOP 09): Jihočeský kraj plánuje rozšíření kapacity domova pro seniory v Chýnově

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.