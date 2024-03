Vondra (ODS): Euro 7 ve finále. Zabránili jsme katastrofě

reklama

Přinášel riziko devastujících dopadů na pracovní místa a dostupnost osobních automobilů po celé Evropě. Rok a půl práce českého europoslance Alexandra Vondry se završil hlasováním ve středu 13. března, kdy Evropský parlament schválil konečnou podobu Euro 7, která je výrazně mírnější a pro automobilový průmysl přijatelná.

„Drakonický návrh Komise vyvolal vážné obavy o budoucnost evropského automobilového průmyslu. Kritika směřovala především k přísným emisním limitům, které byly považovány za neúměrně vysoké a nereálné pro výrobce automobilů. Mělo by to katastrofální dopad nejen na pracovní místa, ale i na mobilitu normálních lidí,“ vysvětluje Vondra.

Zachování konkurenceschopnosti a inovativního potenciálu evropského automobilového průmyslu je přitom naprosto klíčové pro ekonomický rozvoj a prosperitu celé Evropy, zvlášť Německa a České republiky.

„Z politického hlediska to bylo dost komplikované, protože současný parlament má středolevicovou hlasovací koalici od lidovců po krajní levici, která to tu pět let válcuje. My jsme tu vlastně v opozici. Ale mně se podařilo dát úplně poprvé dohromady jinou koalici: od liberálů přes lidovce až po tvrdou pravici. Společně se nám povedlo prohlasovat revidovaný, přesněji řečeno výrazně osekaný návrh. Rád bych vyzdvihl i fantastickou práci ministra Martina Kupky na Evropské radě. Spolupracovalo se nám báječně,“ dodává Vondra.

