Vondráček (ANO): 270 dní jste obstruovali zákon o EET

Děkuji. Je toho hodně. Nejdříve ke kolegovi Bělobrádkovi. Nemohu ale připustit váš přístup k věci: tak si tu dělejme, co chceme, a případně nás potom srovná Ústavní soud a nás právní řád a jednací řád nezajímá. Tenhle přístup opravdu nemohu přijmout vnitřně. Není to dobře. (Reakce ministra Stanjury.) V podstatě ano, řekl, ať nás potom porovná... Já budu rád, když se přihlásíte, pane ministře, já budu s vámi rád diskutovat na mikrofon.

Potom druhá věc, co tady říkal pan Kučera k těm obstrukcím. Nebylo to přesně. Myslím, že EET trvalo 270 dnů jako celek, že to nebylo na ty hodiny tolik, ale bylo to 270 dnů. (Reakce ministra Stanjury.) 270 dnů to celé trvalo, ne hodin. To se asi shodneme.

Co tady říkal kolega Pražák, já už jsem tady zažil asi úplně všechno, takže to, že se něčemu nevyhovělo, už taky. Ale co jsem ještě opravdu nezažil, že tady fakticky dochází k tomu, že když něco navrhne koalice, je to koaliční návrh, tak se o tom hlasuje a může se o tom hlasovat. A když něco navrhuje opozice, tak se o tom ani nemůže hlasovat, nepřipustí se to. To jsem tady ještě nezažil.

A to, když jsem včera mluvil v rámci konstruktivní debaty večer, že využití stavu legislativní nouze je libovůle této vlády, tak to, že nepřipustíte návrhy opozice ani k hlasování, tak to už je čistá zvůle. Víte, tady vždycky platilo, a jedno, kdo byl v koalici, kdo v opozici, nakonec při těch obstrukcích se to muselo nějak ohnout, když to řeknu takhle lidově. Dělali jsme to i my. Dělali to i ti před námi. Teď to děláte i vy. Ale problém je v té intenzitě. A my tady jednáme jeden den a vy už to ohýbáte způsobem, který jsem označil jako zvůle. Já si pořád myslím, že jediné čestné řešení je to přerušit a vrátit se k jednacímu stolu.

