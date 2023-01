Vondráček (ANO): Jestli to potom nebudou provládní média, když si je za 100 milionů koupíte...

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Opět nám to vyšlo s Patrikem, že půjdeme po sobě, a předpokládám, že i obsahově na sebe budeme navazovat. Doufám, že nebudu potřebovat ani těch celých pět minut, nicméně vystupuji v okamžiku, kdy jsem se dozvěděl, že opět nebudou interpelace, opět se nebudeme moci ptát ministrů na to, co bychom chtěli slyšet, a já proto - nejprve, abych to zjednodušil, paní místopředsedkyně, napřed nadiktuji tedy, navrhuji nový bod, který by se jmenoval Netransparentní postup vlády v boji proti dezinformacím. Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 4% Pavel a jeho příznivci 94% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6941 lidí

A opravdu bych byl rád, aby za situace, kdy nebudeme mít interpelace, kdy já samozřejmě nechci nějak snižovat důležitost rušení obsoletních zákonů, které už tady jsou 50 a více let a nikdo je nepotřebuje, a že to musíme řešit zrovna teď, a já mám prostě velmi niterný pocit, že jsou závažnější témata, o kterých chce mluvit česká společnost, a vy nám neumožňujete projednat žádný z těchto bodů. A strávili jsme tu dva dny minulý týden kvůli tomu, kde vaší jedinou starostí bylo vytlačit nás z denního světla, aby nedej bože nebyla ohrožena kandidatura vládního kandidáta na prezidentský úřad.

Já mám připraveno konkrétní usnesení, které by mohlo být výsledkem toho našeho bodu a které vám tady přečtu, protože nejsem naivní a obávám se, že opět vládní mašinérie odhlasuje to, že tento bod nebude zařazen. To usnesení by znělo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby všem jejím členům předložila veškeré materiály o realizovaných a připravovaných opatřeních v oblasti boje s dezinformacemi, zejména svůj tzv. akční plán, a umožnila tak legitimní diskusi na plénu Poslanecké sněmovny s přihlédnutím k možnému ohrožení či omezení svobody projevu a práva na informace chráněné článkem 17 Listiny základních práv a svobod.

Posuďte sami - z dosud aspoň částečně naslouchajících -, jestli toho chceme opravdu hodně. My se tady totiž o různých snahách omezit svobodu slova, svobodu projevu a práva na informace dozvídáme průběžně zhruba rok. Rok přichází průběžně vláda s různými nápady a vždycky je potom nějakým způsobem zamlží nebo relativizuje, protože narazí na poměrně ostrou reakci veřejnosti a nás opozice. Teď jsem si přečetl článek, jak někdo vypozoroval, že to vlastně šlo už v několika vlnách, a také to někdo shrnul, že se jedná v podstatě o to, že vláda dlouhodobě pracuje na tom a je přesvědčena, že veřejné vyjadřování některých názorů je, a to jsem velmi mírný, problematické a nežádoucí. A jsou to takové čtyři body, čtyři okruhy: kriminalizace osob vědomě šířících dezinformace, omezování různých webů, využívání a financování nevládních neziskovek a financování tzv. nezávislých médií. Jako poslední informaci jsme se dozvěděli, že takovýto akční plán představuje minimálně náklady 150 milionů korun, kdy 100 milionů má být investováno pro ta nezávislá média. Já se ptám ale, jestli to potom nebudou provládní média, když si je za 100 milionů koupíte, kde potom máte tu nezávislost a kdo to bude rozhodovat, když navíc trošku až naivně a nepokrytě ti zaměstnanci KRITu tam ve svých materiálech píšou a upozorňují: pozor, aby se daného tématu nechytila média, která jsou ve vlastnictví nebo pod vlivem hnutí ANO.

Padesát milionů mají dostat neziskovky, nevládní organizace. Tady se potom ptám tedy, jestli jsou ještě nevládní a neziskové, když jsou tam všichni profesionálové, berou tam výplatu a zároveň je platí vláda. A to všechno tady říká vládní koalice s neuvěřitelnou politickou lehkostí s tím, že omezení svobody slova vlastně vůbec není otázka právní, která je zachycena v Listině základních práv a svobod, v bohaté judikatuře Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva.

V posledních pěti vteřinách znovu upozorňuju, že jednou zřídíte tuto byrokratickou propagandistickou mašinérii a už ji nikdy nezrušíte. (Předsedající: Čas!) Děkuji. Ještě snad na doplnění, mám tam v písemném návrhu zařadit jako první dnes a alternativě jako první zítra. To jsem nestihl říct. Děkuju za vstřícnost.

