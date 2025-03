Vondráček (ANO): Teď se budou tvářit a předstírat, že chtějí řešit migraci

Napřed aktivně pomáhat schválit migrační pakt. Vykašlat se na všechno, o co bojovaly předchozí vlády a naši spojenci ve V4. Dát do ruky byrokratům z Evropské komise bič na členské státy. A pak si stoupnout před kamery a přednášet, jak bojujete proti migraci. Na to musíte mít hodně pevné nervy a silný žaludek. Ale to tahle vláda Petra Fialy a Víta Rakušana evidentně má.

Kam vítr tam plášť. Teď se na poslední chvíli budou tvářit a předstírat, že chtějí řešit migraci. Bez zásad. Bez studu. Jen další faleš a přetvářka.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky