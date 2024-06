Vondráček (ANO): Zvýšení počtu volebních místností. Ale vy to nechcete

Děkuji. Já bych stručně zareagoval na rozpravu a na příspěvek kolegyně Ožanové a kolegy Bělora. To je naprosto legitimní debata. Je tady princip tajnosti a svobody voleb, který se u korespondenční volby dostává do střetu s všeobecností voleb. A vždycky je potřeba zvážit nějakou proporcionalitu a vždycky zásah toho každého práva nebo jedné té zásady do té druhé musí být nějakým způsobem v minimální možné míře. A my jsme navrhovali jako hnutí ANO, že se to dalo řešit, zlepšení přístupu k volbám pro naše krajany tím, že se zvýší množství volebních místností. A to řešení skutečně technicky existuje, dá se to zrealizovat relativně snadno. Já opravdu to mám potvrzeno z diplomatických kruhů, ačkoliv tady pan ministr Lipavský říkal něco jiného, protože chtěl, aby to takhle vyznělo, a i ty náklady na jednotlivé místnosti, které mám, jsou podle mě trošku nadstřelené. Tak my jsme tu možnost měli a ať jsem férový, byli jsme ve dvou vládách a ani během těch našich dvou vlád se to nedalo. Já sám to nechápu, proč jsme za ty desítky let v podstatě to aspoň nezkusili. Asi se šetřilo, asi nebyly prostředky. Ale řešit to potom všeobecnou korespondenční volbou, když můžeme mít menší zásah do ústavního principu tajnosti a svobody, je za mě argument pro to, že je ta tajnost narušena, že jsme to narušili přes míru. Děkuji.

