Vondráček (Svobodní): Lidovci kejhají jak potrefené husy

Ukřičení lidovci uráží náš klub slovy o kolaboraci, a pak kejhají jak potrefené husy, když jim někdo připomene minulost jejich proponentů…
Nemám nadužívání slova kolaborant rád, ale když s nim někdo začne zoufale šermovat, musí počítat s reakcí. A to není nic neuctivého vůči obětem z řad strany lidové, kteří by jistě Plojhary a další také označili jako kolaboranty.
PS: Zcela racionálně a bez emocí je však třeba si s odstupem času přiznat, že bylo zásadní a osudovou chybou, že zástupci tří nekomunistických stran, včetně strany lidové přistoupili na to, že v roce 1946 mohly kandidovat pouze čtyři strany národní fronty.
Zákazem českých stran, které za první republiky volilo přes 30 % lidí to totiž jen začalo a vládou jedné strany na 40 let to skončilo. Troufám si tvrdit, že kdyby nedošlo k okleštění demokracie na 4 strany národní fronty, únor 1948 by nikdy neproběhl.
Mgr. Libor Vondráček
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku