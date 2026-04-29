30.04.2026 6:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovu kolaborant, kterým se začalo ve veřejné debatě šermovat.

Vondráček (Svobodní): Lidovci kejhají jak potrefené husy
Foto: archiv PL
Popisek: Předseda Svobodných, poslanec Libor Vondráček

Ukřičení lidovci uráží náš klub slovy o kolaboraci, a pak kejhají jak potrefené husy, když jim někdo připomene minulost jejich proponentů…

Nemám nadužívání slova kolaborant rád, ale když s nim někdo začne zoufale šermovat, musí počítat s reakcí. A to není nic neuctivého vůči obětem z řad strany lidové, kteří by jistě Plojhary a další také označili jako kolaboranty.

PS: Zcela racionálně a bez emocí je však třeba si s odstupem času přiznat, že bylo zásadní a osudovou chybou, že zástupci tří nekomunistických stran, včetně strany lidové přistoupili na to, že v roce 1946 mohly kandidovat pouze čtyři strany národní fronty.

Zákazem českých stran, které za první republiky volilo přes 30 % lidí to totiž jen začalo a vládou jedné strany na 40 let to skončilo. Troufám si tvrdit, že kdyby nedošlo k okleštění demokracie na 4 strany národní fronty, únor 1948 by nikdy neproběhl.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Svobodní , Vondráček

Jinde na netu:

Korejská pochoutka zbavuje tělo mikroplastůKorejská pochoutka zbavuje tělo mikroplastů Žvýkačky jsou plné mikroplastů podporujících vznik rakovinyŽvýkačky jsou plné mikroplastů podporujících vznik rakoviny

