Ukončit Ukrajince? Okamura a Kupka se tvrdě pohádali

Který národ více ublížil českému národu?
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Který národ více ublížil českému národu?
Moderátorka Terezie Tománková debatu otevřela zmínkou o migračním paktu. Okamura vítal sdílení dat o migrantech. Ale migrační pakt má druhou část.
„Tu jsme odmítli implementovat. To je to, do čeho nás namotala ta bývalá vláda v čele s exministrem Rakušanem. To je to, že si členský stát musí vybrat mezi relokací migrantů na své území nebo poskytnutím finanční částky, nebo poskytnutím pomoci jiným zemím. Ale tam se zamlčovalo to, že jiná země o to musí požádat. My tady nechceme žádné migranty,“ uvedl Okamura.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Martin Kupka okamžitě vyrazil ke slovnímu protiútoku.
„Především vyvrátím některé nesmysly a lži Tomia Okamury,“ řekl Kupka s tím, že SPD tady před volbami prodávalo falešné politické hrnce, ale teď, když je u moci, tak migrační pakt naplňuje, protože on prostě napomáhá snížit příliv migrantů do EU, zpřísňuje pohled na pašeráky a tak podobně. „Na rozdíl od té současné vlády nám se povedlo najít shodu devatenácti zemí na zpřísnění těch podmínek,“ upozornil Kupka. „A tady je potřeba říct ještě jednu věc. ODS vždy odmítala, odmítala je, když se SPD ještě probouzela, povinné kvóty. A povinné kvóty tam nejsou,“ upozorňoval Kupka. Podle Kupky je dobře, že naplňujeme migrační pakt, že stávající vláda ANO, SPD a Motoristů porušila další svůj předvolební slib a z pohledu předsedy ODS je dobře, že ho naplnila.
„My v České republice neplatíme ani korunu, protože sami poskytujeme ochranu tisícům uprchlíků z Ukrajiny. A do budoucna, pokud budeme i nadále poskytovat ochranu uprchlíkům, tak do toho společného balíku nebudeme přispívat ani korunu. A cílem je, abychom chránili vnější hranici EU, aby sem žádní migranti nepřicházeli,“ zdůrazňoval Kupka.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Bývalá vláda podle něj udělala chybu. „Dokazujete, jak jste protičeský a jak jste mimo,“ obořil se Okamura na Kupku. A zopakoval, že je pro sběr dat o nelegálních migrantech, ale vždy bude odmítat relokace migrantů. „To my nikdy implementovat nebudeme,“ opakoval Okamura.
„Vy jste nás uvedli do klinče, že tady budeme mít statisíce Ukrajinců pod dočasnou ochranou, nebo tam budeme mít africké migranty,“ vypálil Okamura směrem ke Kupkovi.
„To jsou slova školáčka,“ odpověděl Kupkovi Okamura. „Vy se snažíte vyvolat strach, což je váš obvyklý politický byznys. …“ prohlásil Kupka.
„Váš byznys je krást,“ skočil Okamura do řeči Kupkovi.
„To není pravda,“ odmítl to Kupka. A doporučil Okamurovi, aby si udělali pořádek ve vládní koalici, protože ostatní koaliční partneři jsou si vědomi toho, že Ukrajinci pracují např. v českém zdravotnictví i v dalších odvětvích a jejich práce České republice prospívá.
„Paní ministryně financí Alena Schillerová říká, že se česká ekonomika bez pracovníků z Ukrajiny neobejde,“ podotkla moderátorka Terezie Tománková.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
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Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
„Vy jste ta pravidla nastavili tak benevolentně, že když navštíví Česko alespoň jednou za 90 dní, tak tady sosají dávky,“ zlobil se Okamura s tím, že současná vláda tyto podmínky odmítá zpřísnit. „Vy jste to nastavili tak benevolentně, že tady dochází ke zneužívání dávek a je to lákadlo pro ty Ukrajince. … My chceme zrušit ty dočasné ochrany. Kdyby to bylo na mně, tak je ukončím okamžitě, ale EU nám to nechce dovolit. A současně nepřijmeme žádné africké migranty. I kdyby se s námi EU soudila, tak nepřijmeme žádné muslimské a africké migranty, protože bezpečnost je pro nás na prvním místě. Nelze ji vyvážit penězi,“ zesiloval hlas ve studiu Okamura.
„Vy jste řekl, že chcete ukončit Ukrajince. To je rétorika, kterou bych nechtěl, aby vůbec zněla v českých médiích.“
„Já jsem to řekl v kontextu těch dočasných ochran. Vy jste strana zlodějů a podvodníků,“ uhodil Okamura na Kupku.
Kupka znovu opakoval, že Ukrajinci jsou pro českou ekonomiku přínosem a je jasné, že ukrajinské děti nepracují a chodí v České republice do školy.
„Vy jste mluvil o dětech. Tady je přesně vidět, že jsou pro vás Ukrajinci na prvním místě. Já mám od našich voličů, co žijí třeba v Praze na Černém Mostě, že vozí své děti do Horních Počernic, protože v některých třídách prvních a druhých tříd základních škol, když tam je 30 až 40 procent dětí, které nemluví česky, tak logicky to pro české děti snižuje kvalitu výuky, což se nám nelíbí, protože my v prvé řadě myslíme na české občany, na české děti,“ zdůrazňoval Okamura.
Kupka okamžitě oponoval, že je třeba stíhat každého, kdo v Česku porušuje zákony. „… Ale vy děláte to, že vždy nasazujete psí hlavu nějaké skupině,“ vrátil slovní úder Okamurovi Kupka.
„Může to být hra s ohněm, protože já jsem terčem výhružek ze strany mnoha Ukrajinců, protože oni vědí, že já chci ukončit ty dočasné ochrany,“ nechal se ve studiu slyšet Okamura.
Ten také bývalé vládě vyčetl, že z Čechů udělali „užitečné idioty“, kteří měli drahé energie.
Kupka okamžitě oponoval, že pravda je úplně jiná.
Tady jde o bezpečnost Česka, ale to vy vůbec nechápete
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
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Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Okamura zdůrazňoval, že jejich koalice rozhýbe investice. Řadí do toho i dotace do dopravních staveb. A současně usiluje o to, aby se lidem zlevňovaly potraviny. A dal konkrétní příklad. Podle Okamury zlevnilo mléko i další potraviny.
„Vajíčka zdražila o 24 procent,“ ozval se okamžitě Kupka. A poděkoval, že Okamura mluvil o dopravních projektech, které pomohl nastartovat ještě on jako předchozí ministr dopravy ve vládě Petra Fialy.
Současná vláda podle něj dělá chybu, že zvyšuje deficity, aniž by hledala cestu k úsporám.
„Za mě je důležité, abychom plnili své závazky a abychom modernizovali armádu,“ poznamenal Kupka.
„Vy, kteří horujete za nárůst výdajů na obranu, tak jste nikdy neřekli, kde na to chcete vzít,“ ozval se Okamura. A zdůraznil, že na zbrojení nejsou peníze. „My musíme dát peníze českým občanům,“ zdůrazňoval Okamura.
Kupka zdůrazňoval, že je třeba posilovat obranu, protože to je v zájmu českých občanů a České republiky. „Ale to vy vůbec nechápete,“ uhodil Kupka na Okamuru.
„Nekonečná válka je bezpečí, to jed vaše logika,“ kontroval okamžitě Tomio Okamura.
Současná vláda hodlá podle Okamury nastartovat ekonomiku. Okamura to prý vysvětluje i americkému velvyslanci. „My chceme i moderní armádu. Teď budeme budovat protivzdušnou obranu. Ale musí na to být peníze a nesmí to být na úkor českých občanů, to je vše,“ zdůrazňoval Okamura.
Šéf SPD se dotkl i summitu NATO a zdůraznil, že za zahraniční politiku vlády odpovídá vláda.
„Já bych řekl, že v souladu s ústavou jedou zástupci vládní koalice a tím bych to celý ukončil,“ nechal se slyšet Okamura. „Já si myslím, že by tam prezident Pavel jet neměl, protože v posledních volbách byla zvolena vláda, než má prezident Pavel. Prezident Pavel je lídrem opozice,“ řekl Okamura.
Kupka okamžitě oponoval, že prezident na první místo staví obranu České republiky a s vládou se shoduje v tom, že je třeba bránit Českou republiku.
Nakonec došlo i na přijetí eur v Česku. Kupka řekl, že o tom lze vést debatu. Okamura si to vysvětlil tak, že ODS chce přijmout euro, zatímco SPD to nechce.
„SPD má principiální postoj. Euro nikdy!“ volal ve studiu. „Pakliže bychom přijali eur. Tak přejímáme odpovědnost za dluhy ostatních členských států EU s tím, že by to pro Česko znamenalo zátěž 342 miliard.
Kupka oponoval, že debatu je třeba vést. A kupříkladu Slováci vnímají euro pozitivně.
„Je opravdu třeba říct, jaké jsou plusy, jaké jsou mínusy a nevnímat to tady tím ideologickým způsobem,“ uzavřel diskusi Kupka.
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