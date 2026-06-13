Velká žumpa. Budou k nám lifrovat migranty, jsme kolonie. Foldyna se rozjel

Pane poslanče, v pátek 12. června začal platit migrační pakt EU, včetně doložky o takzvané povinné solidaritě. Co tento pakt bude pro migranty, aletaké pro Evropu a konkrétně pro ČR? Co říct k onomu „principu solidarity“?
„Povinná solidarita“ je moc hezký výraz – je to něco jako voňavá žumpa. Každý, kdo tento výraz používá vážně, vykazuje buď vysoké známky inteligentní debility anebo poctivého podvodu. Snad jsem zůstal stylový… Pro Evropu to neznamená nic, protože migrace bude pokračovat úplně stejně jako dosud, pro ČR to znamená, že se k nám budou lifrovat migranti.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Ačkoli má Česko kvůli velkému počtu ukrajinských uprchlíků ohledně zmíněné „solidarity“ dočasnou výjimku, co bude dál, až výjimka přestane platit? Co očekávat v tomto směru od premiéra Babiše a ministra Metnara? Domníváte se, že by šli s Bruselem i do sporu?
Dočasné výjimce se říká dočasné zproštění povinnosti. Zemi, kterou někdo ze zahraničí dočasně zprošťuje povinnosti, se říká kolonie. Vládě, která vládne kolonii, se říká koloniální správa. A koloniální správa vlastníkovi kolonie odporovat nemůže, protože by taková koloniální správa byla vyměněna. Pokud si tedy chceme o svých věcech rozhodovat sami, musíme nejprve přestat být kolonií. Prvním krokem by mělo být vystoupení z EU.
Říkáte prvním krokem. Měl by pak následovat ještě nějaký další krok či kroky?
Dokud neuděláme první krok, nemá o těch dalších smysl mluvit, protože to není ani taktické, ani bezpečné. Každý, kdo se trochu orientuje v politice, ale jistě ví, že EU není jediným vlastníkem kolonie s názvem „Česká republika“.
Zpátky k migračnímu paktu. Řeší to vůbec něco? Jak donutit migranty, aby žili právě v zemi, která jim „bude přidělena“?
Výší dávek a předáním zkušeností.
Jak to myslíte?
To, že jsou zatím migranti z třetího světa převážně v západní Evropě, je hlavně díky jejich neinformovanosti. Když se k nám ale jednou dostanou, což migrační pakt zařídí, tak rychle zjistí, že je to tady docela fajn. Lidem se tu také dají řezat hlavy nebo do nich najíždět autem, žen a dívek ke znásilnění je tu také dost, justice je na jejich straně už dnes, Češi si nechají líbit v podstatě cokoli, protože hlavní je přece dobýt Rusko, a když do této rovnice přidáte dávky odpovídající místním životním nákladům, tak je výsledek jasný – čeká nás totéž, co západoevropské země.
Když se podíváme na západ, jak moc se podle vás daří integrace migrantů? Jak si s odstupem doby vyhodnotit „legendární“ slova A. Merkelové – Wir schaffen das?
Merkelová stejně jako všichni další neomarxisté chce zničit evropskou civilizaci, což evidentně zvládla.
Na druhou stranu, když se třeba podíváme na právě probíhající mistrovství světa ve fotbale, tak například Francii prý z velké části reprezentují sportovci s „migračními kořeny“. Dá se tedy říct, že v tomto směru se integrace podařila?
Pokud si Evropané myslí, že mimořádně krutý a bolestný zánik vlastní civilizace stojí za lepší výsledky ve fotbale, tak si mimořádně krutý a bolestný zánik vlastní civilizace zaslouží.
Velkou bouři rozpoutal útok súdánského muže v Belfastu. Na druhou stranu politici varují před nenávistí, která se tam v reakci na tento útok obrátila v podstatě proti všem migrantům celkově. Jak toto řešit? A kdo za takovéto vyhrocení situace podle Vás může?
Mohou za to všichni, kteří migraci podporují. Je zjevné, že Evropu čeká rasová válka, a je bohužel stále pravděpodobnější, že ji původní Evropané prohrají. A tentokrát, na rozdíl od doby před osmdesáti lety, nám nikdo na pomoc nepřijde. Řešením by nejspíš bylo pouze okamžité odsunutí de facto všech, kdo nejsou původní Evropané, pryč z Evropy. Protože je ale u nás trestné nad tím už jen veřejně uvažovat, tak k takovému odsunu nedojde, a protože nechci porušit zákon, tak zde výslovně uvádím, že nad něčím takovým vůbec neuvažuji, a pokud bych snad uvažoval, tak s tím rozhodně nesouhlasím. Snad mi to takto u soudkyní JUDr. Ivany Tiché, Mgr. Lucie Kantorové, JUDr. Lucie Černé, soudce JUDr. Jiřího Pácala, státní zástupkyně Mgr. Markéty Mizerové, státního zástupce JUDr. Jana Laty, Ph.D., a dalších skvělých příslušníků slovutné české justice projde.
Situace je vyhrocená i kvůli prosincové vraždě 18letého studenta Henryho Nowaka, který zemřel poté, co ho v Británii pobodal Vickrum Digwa. Policie navíc studenta po příjezdu spoutala, neboť ho Digwa obvinil z rasismu. Kam až
toto může dojít? Co říci k situaci ve Velké Británii ohledně protestů proti migrantům, které jsou už poměrně časté?
Logicky uvažující a pravdomluvný člověk by řekl, že to nemůže vést k ničemu jinému než už ke zmíněné rasové válce. Protože je u nás ale logické myšlení trestné a pravda je u nás trestná rovněž, tak zde říkám, že to zcela jistě povede ke všeobecné, nekonečné lásce, pravdě a štěstí. Pokud by to, co jsem teď řekl, někomu nedávalo smysl, tak se ještě nenaučil myslet nově a měl by být, jak svého času navrhovala slečna prokurátorka Mizerová, převychován.
Vraťme se ještě k rozsudku, kdy podle soudu SPD v souvislosti s předvolebními plakáty podněcovalo k nenávisti… Váš komentář?
Už jsem vlastně odpověděl, ale rád to udělám ještě jednou, jen musím připomenout, že zde si zahráváme s trestním stíháním. A proto prohlašuji, že zemi, v níž jsou pravda a logické uvažování trestným činem, jistě čeká skvělá budoucnost. Dále prohlašuji, že jsem si vědom toho, že tvrzení, že problémy českého zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu, jako je například pan Vickrum Digwa, je tvrzení trestné, a proto říkám, že chirurgové z dovozu problémy našeho zdravotnictví jistě vyřeší, a doufám, že toto tvrzení trestné není. Pro jistotu ještě dodávám: liberální demokracie je skvělá, sláva Ukrajině, herojam sláva.
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