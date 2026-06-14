Trump slaví 80. Gratulaci poslal i Macinka

Americký prezident Donald J. Trump slaví své 80. narozeniny. Muž, který se narodil 14. června 1946 v newyorském Queensu, vstupuje do deváté dekády života jako hlava státu ve svém druhém prezidentském mandátu.
Trumpovo jubileum připadá na Den vlajky Spojených států a shoduje se s 251. výročím založení americké armády. Tyto symbolické souvislosti prezident a jeho tým využili k uspořádání rozsáhlých oslav. Vrcholem dne má být galavečer UFC Freedom 250 na trávníku Bílého domu. Náklady akce se odhadují na desítky milionů dolarů.
Loni Trump oslavil narozeniny velkolepou přehlídkou, které se zúčastnilo přes 6 000 vojáků, 28 tanků a večer zakončil ohňostroj. Odhadované náklady se pohybují mezi 25 a 45 miliony dolarů.
Trump sám v uplynulých dnech prohlásil, že jeho největším přáním k narozeninám zůstává „Make America Great Again“.
Podle lékařských prohlídek si udržuje vitalitu, kterou přirovnává ke zdraví o mnoho let mladšího člověka. Příznivci na sociálních sítích i v ulicích Washingtonu ho oslavují jako energického lídra, který i ve svém věku zůstává hybnou silou americké politiky.
Oslavy však neprobíhají bez kontroverzí. Hnutí „No Kings“ oznámilo na dnešek celonárodní protestní akce, včetně koncertu v New Yorku, kterými chce vyjádřit nesouhlas s tím, co označuje za přílišnou personalizaci moci. Kritici poukazují na extravaganci narozeninového programu v době, kdy se řeší ekonomické a geopolitické výzvy. Někteří poukazují na to, že Trump je nejstarším vládnoucím prezidentem v historii USA.
Donald Trump se do Bílého domu vrátil po vítězství v prezidentských volbách v roce 2024 jako 47. prezident. Jeho současný mandát je charakterizován důrazem na ekonomiku, bezpečnost hranic a „America First“ politiku. K 80. narozeninám mu gratulují nejen republikánští spojenci, ale i řada světových lídrů. Sám Trump zůstává veřejně aktivní, pravidelně komunikuje s médii a pokračuje v intenzivním pracovním tempu. Zůstává jednou z nejvýraznějších a nejvíce polarizujících postav americké i světové politiky.
Trumpovi gratulují světoví lídři. „Všechno nejlepší k 80. narozeninám, pane prezidente Donalde Trumpe. Vaše pozoruhodná cesta do Bílého domu představuje šíři amerického snu a sílu vašeho vlastního odhodlání. Lid Izraele je vděčný za vaše vedení v boji proti íránské říši zla a za váš neochvějný závazek k bezpečnosti Izraele. Nikdy nezapomeneme na vaše neúnavné úsilí o propuštění našich milovaných rukojmí. Kéž povedete Blízký východ a svět k míru a bezpečnosti a budete i nadále posilovat jedinečné partnerství mezi USA a Izraelem. V židovské tradici se říká, že ve věku osmdesáti let získáváte jedinečnou sílu. Kéž si užijete svou krásnou rodinu a mnoho šťastných narozenin s požehnáním a radostí. Mazal tov!“ publikoval na síti X izraelský prezident Isaac Herzog.
Happy 80th birthday, President @realDonaldTrump!— ???? ????? Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) June 14, 2026
Your remarkable journey to the White House represents the breadth of the American dream and the power of your own resolve.
The people of Israel are grateful for your leadership in confronting Iran’s empire of evil and for your…
Gratulace z Česka: Ať oponentům nedojde Xanax
K narozeninám hlavě Bílého domu popřálo také české ministerstvo zahraničních věcí řízené Petrem Macinkou (Motoristé). „Všechno nejlepší k narozeninám, pane prezidente Donalde Trumpe! Přeji vám pevné zdraví, nevyčerpatelnou energii a mnoho dalších vítězství. Vaše odvaha zpochybňovat establishment, bránit národní suverenitu a dávat na první místo zájmy svých občanů inspirovala miliony lidí po celém světě, včetně mnoha vlastenců zde v Evropě a také mě osobně. A možná ještě jedno poslední přání: aby vašim politickým oponentům nikdy nedošel Xanax – protože soudě podle vašeho pozoruhodného návratu ho pravděpodobně budou potřebovat ještě mnoho narozenin.“
Mgr. Petr Macinka
Happy Birthday,— Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) June 14, 2026
Mr. President @realDonaldTrump!
Wishing you strong health, endless energy, and many more victories ahead.
Your courage to challenge the establishment, defend national sovereignty, and put the interests of your citizens first has inspired millions across the…
Psychofarmakum Xanax se používá především k léčbě úzkostných poruch, panických atak a někdy i krátkodobě k uklidnění při silném stresu nebo poruchách spánku.
Český Trump Macinka
Vztah mezi českým ministrem zahraničí a místopředsedou vlády Petrem Macinkou a americkým prezidentem Donaldem Trumpem se v posledních měsících výrazně prohloubil a stal se jedním z nejvýraznějších prvků česko-americké diplomacie v éře Trumpova druhého mandátu. Macinka, jenž je díky přímému stylu komunikace, euroskeptickým postojům a kritice progresivní agendy často označován za „českého Trumpa“, získal pozornost amerického prezidenta již na Mnichovské bezpečnostní konferenci letos v únoru.
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V Mnichově se dostal do ostré slovní výměny s Hillary Clintonovou, v níž hájil Trumpovu politiku jako nutnou reakci na přehnaný liberalismus, „woke“ revoluci a klimatický alarmismus. Trump na své platformě Truth Social Macinkův výkon ocenil jako „skvělou práci“ a označil ho za silného spojence.
Macinka následně navštívil jako pozorovatel první zasedání Trumpovy Rady míru (Board of Peace) ve Washingtonu, kde měl příležitost hovořit s prezidentem osobně. Podle Macinkových slov se ho Trump ptal, zda viděl jeho pochvalu, a o České republice se vyjadřoval velmi pozitivně. Oba politici sdílejí řadu podobných témat – důraz na národní suverenitu, kritiku nadměrné regulace EU, odpor k zelené agendě a preference praktické diplomacie před ideologickými schématy.
Ministr Macinka se otevřeně inspiruje Trumpovým stylem a některé prvky jeho rétoriky přebírá i do českého prostředí. Česká vláda pod vedením Andreje Babiše (ANO) přitom sází právě na Macinku jako klíčovou figuru pro udržení dobrých vztahů s Trumpovou administrativou, přestože v některých otázkách, jako je výše příspěvků do NATO, přetrvávají rozdílné názory. Zatímco kritici Macinku obviňují z přílišné servilnosti vůči Trumpovi, jeho příznivci vidí v tomto spojení příležitost prosadit české zájmy u silného a nepředvídatelného amerického partnera.
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