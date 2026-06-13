Skupina ČEZ je největší energetická firma v Evropě

14.06.2026 14:54 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Číslo týdne

Skupina ČEZ je největší energetická firma v Evropě
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Jde o pozici v žebříčku sestaveném podle tržní kapitalizace k 20. květnu. Skupina ČEZ je zároveň jediným zástupcem regionu střední a východní Evropy v TOP15 evropských energetik.

Evropským lídrem je španělská Iberdrola. V minulosti dlouhodobě figurovala na čele žebříčku francouzská EdF, ale poté co francouzský stát tuto firmu zcela ovládl, se s akciemi této společnostmi již neobchoduje.

Psali jsme:

ČEZ postaví čtvrtou velkou českou přečerpávací elektrárnu
ČEZ: Modernizované kontejnery pro použité palivo v Temelíně
ČEZ: Býkovi se nechtělo, a tak zbrzdil realizaci horkovodu
ČEZ: Nová kogenerační jednotka ČEZ ESCO v Bystřici pod Hostýnem

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ČEZ , energetika , Evropa , TZ

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Letiště Praha zvýšilo provozní zisk na 5,1 miliardy korun

16:13 Letiště Praha zvýšilo provozní zisk na 5,1 miliardy korun

Společnost Letiště Praha vykázala v roce 2025 provozní zisk EBITDA ve výši 5,1 miliardy korun.