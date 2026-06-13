Skupina ČEZ je největší energetická firma v Evropě

Jde o pozici v žebříčku sestaveném podle tržní kapitalizace k 20. květnu. Skupina ČEZ je zároveň jediným zástupcem regionu střední a východní Evropy v TOP15 evropských energetik.
Evropským lídrem je španělská Iberdrola. V minulosti dlouhodobě figurovala na čele žebříčku francouzská EdF, ale poté co francouzský stát tuto firmu zcela ovládl, se s akciemi této společnostmi již neobchoduje.
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