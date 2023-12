Vondráček (Svobodní): Netrapme dotacemi bohaté, snižme daně chudým!

reklama

“Dotace jsou zlo, které nás všechny okrádá. Nejenže zvyšují daňové zatížení, ale také zvýhodňují některé subjekty na úkor ostatních. Dotace jsou nespravedlivé, neefektivní a škodlivé,” uvedl předseda Svobodných Libor Vondráček.

Svobodní navrhují, aby vláda zrušila všechny dotace, které nejsou spojeny s ochranou životního prostředí, sociálními službami nebo vzděláváním. Podle Svobodných by to uvolnilo zhruba 200 miliard korun ročně, které by se mohly vrátit občanům formou nižších daní.

“Chceme, aby lidé měli více peněz v kapse a mohli si je utrácet podle svého uvážení. Chceme, aby lidé byli svobodní a odpovědní za svůj život. Chceme, aby lidé byli motivováni pracovat a podnikat, nikoli žádat o dotace,” řekl Vondráček.

Svobodní prosazují zavedení jednotné daně 15 % pro všechny příjmy a zrušení superhrubé mzdy. Dále chtějí zvýšit nezdanitelnou částku na 20 000 korun měsíčně a zrušit daň z dědictví a darů. Svobodní také navrhují zrušení daně z nemovitostí a nahrazení ji poplatkem za využívání veřejné infrastruktury.

“Naše daňová reforma by znamenala výrazné snížení daní pro chudé a střední vrstvu, která tvoří většinu obyvatelstva. Zároveň by podpořila růst ekonomiky, investic a zaměstnanosti. Naše daňová reforma by byla spravedlivá, jednoduchá a stimulující,” uvedl Vondráček.

Svobodní jsou moderní pravicová strana, která klade nejvyšší důraz na svobodu jednotlivce. Prosazují štíhlý stát, nízké daně, volný trh, vyrovnané veřejné rozpočty a suverenitu České republiky. Více informací o straně naleznete na www.svobodni.cz.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Svobodní buší do dotací. Netrapme dotacemi bohaté, snižme daně chudým, vyzvali Ztratili jsme uši, objasnil Pavel Blažek problém české politiky Středula to schytal na Primě. Gramofonová deska, chování jak vidlák, přítěž. A to nebylo vše Předseda Svobodných Vondráček: Patříme do Evropy. Ne Evropě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE