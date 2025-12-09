Vondráček (Svobodní): Pan Wollner a jeho Rudé právo

Marek Wollner, kterému se podařilo být odejit z ČT, teď píše pro Rudé Právo, teda pardon Forum24, o tom, že jsem hlupák a kolaborant, protože jako předseda stálé komise pro Ústavu, který se jako právník zaměřuje na ústavní a evropské právo, tvrdím, že EU nám dnes více škodí než pomáhá a její konec by byl pozitivní nejen pro Muska, ale i pro Českou republiku…
Bohužel jsem pana Wollnera a nikoho jiného z redakce Forum24 neviděl na žádné ze 102 přednášek o právu EU, které už mám jako přednášející za sebou. Ale dobrou zprávou pro ně je, že přednášek bude více než 102 a někdy příště se mohou přijít na moji přednášku poučit o “výhodách a nevýhodách našeho členství nejen z pohledu práva”…
Každopádně díky za tato slova, kdyby mne nějaký eurofanatik nepovažoval za kolaboranta a hlupáka, říkal bych si, že dělám někde něco blbě…
Mgr. Libor Vondráček
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV