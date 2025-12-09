Vondráček (Svobodní): Pan Wollner a jeho Rudé právo

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům Marka Wollnera na Foru24.

Vondráček (Svobodní): Pan Wollner a jeho Rudé právo
Foto: Repro Facebook
Popisek: Předseda Svobodných Libor Vondráček

Marek Wollner, kterému se podařilo být odejit z ČT, teď píše pro Rudé Právo, teda pardon Forum24, o tom, že jsem hlupák a kolaborant, protože jako předseda stálé komise pro Ústavu, který se jako právník zaměřuje na ústavní a evropské právo, tvrdím, že EU nám dnes více škodí než pomáhá a její konec by byl pozitivní nejen pro Muska, ale i pro Českou republiku…

Bohužel jsem pana Wollnera a nikoho jiného z redakce Forum24 neviděl na žádné ze 102 přednášek o právu EU, které už mám jako přednášející za sebou. Ale dobrou zprávou pro ně je, že přednášek bude více než 102 a někdy příště se mohou přijít na moji přednášku poučit o “výhodách a nevýhodách našeho členství nejen z pohledu práva”…

Každopádně díky za tato slova, kdyby mne nějaký eurofanatik nepovažoval za kolaboranta a hlupáka, říkal bych si, že dělám někde něco blbě…

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Svobodní , Wollner , Vondráček

