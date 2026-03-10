Chámeneí mladší zdědil Írán. Přitom otec ho ve funkci nechtěl

Donald Trump hlásí do světa, že Američané úspěšně ničí íránské vojenské cíle. Prý už prakticky zničili letectvo a námořnictvo. Američané jsou prý při plnění tohoto plánu dokonce napřed. A proto je teď podle Trumpa na čase, aby kapitáni ropných tankerů nalezli odvahu a projeli Hormuzským průlivem, protože Íránci už jim nemají jak ublížit. Ale je to opravdu tak? Situace v Íránu se nadále vyvíjí.

Chámeneí mladší zdědil Írán. Přitom otec ho ve funkci nechtěl
Foto: Repro Youtube
Popisek: Portrét Modžtaby Chameneího v íránské televizi

Prezident USA Donald Trump poslal kapitánům tankerů v okolí Hormuzského průlivu přes televizi Fox News vzkaz. Vzkázal, že musí projevit odvahu.

„Tyto lodě by měly proplout Hormuzským průlivem a ukázat odvahu, není se čeho bát. … Nemají námořnictvo, potopili jsme všechny jejich lodě,“ měl říct Trump. Citoval ho konzervativní komentátor televize Fox News Brian Kilmeade. Trump se podle něj měl také nechat slyšet, že je třeba mít na paměti jisté riziko, protože Íráncům ještě stále zůstává k dispozici asi 20 procent odpalovacích zařízení. Ty prý však nemají jak nahradit.

Trump apeluje na kapitány tankerů k proplutí Hormuzským průlivem především proto, že ceny ropy atakovaly hranici sto dolarů za barel. Cena ropy Brent vzrostla o 25 procent a poté klesla na 96,94 dolarů za barel.

 

 

Ministr energetiky Chris Wright v neděli odmítl obavy z uzavření Hormuzského průlivu během konfliktu USA s Íránem. „Jeden velký tanker již průlivem proplul bez jakýchkoli problémů,“ zdůraznil. Na jeho vyjádření upozornil server The Hill.

Předseda menšiny v Senátu Chuck Schumer (demokrat za stát New York) vyzval Trumpa, aby uvolnil americké strategické ropné rezervy. „Strategická ropná rezerva existuje přesně pro takové okamžiky,“ zdůraznil Schumer. „Když války a globální krize naruší energetické trhy, Spojené státy mají možnost jednat, ale prezident Trump a jeho administrativa to odmítají. Trump by měl nyní uvolnit ropu ze strategické ropné rezervy, aby stabilizoval trhy, snížil ceny a zastavil cenový šok, který americké rodiny již pociťují díky jeho bezohledné válce,“ zdůraznil.

Otázkou zůstává, jak se dále vyvine situace v samotném Íránu. Editor zpravodajského serveru Amwaj, který se věnuje oblasti Blízkého východu, Mohammad Ali Shabani, upozornil, že pozice nového duchovního vůdce Íránu Modžtaby Chámeneího není neotřesitelná.

Na stranu Modžtaby se stavěl bývalý šéf zpravodajské služby íránských revolučních gard Hossein Taeb, jenž byl se synem dlouholetého vůdce Íránu dlouho spojen. Dlouhá léta působil v pozici jeho důvěrníka. 

Ale jmenování Modžtaby prý bylo v rozporu s posledním přáním jeho otce Alího Chámeneího, který mimo jiné upozorňoval, že Modžtaba dosud nezastával vyšší veřejnou funkci. Modžtabovu pozici prý paradoxně zlepšil Izrael, který hlásil do světa, že Modžtaba už byl zvolen. I když v té době pravděpodobně ještě nebyl.

V tuto chvíli je Modžtaba symbolem kontinuity státu.

„Izrael pohrozil zavražděním kohokoli, kdo bude vybrán, aby se stal příštím nejvyšším vůdcem Íránu, zatímco USA varovaly, že Chámeneího nástupce musí spolupracovat, jinak ho čeká stejný osud jako staršího Chámeneího,“ napsal Shabani na sociální síti X.

Svou úvahu uzavřel myšlenkou, že Modžtaba Chámeneí může být jen přechodnou nejvyšší osobností Íránu, který připraví cestu skutečnému, v budoucnu vládnoucímu, duchovnímu vůdci Íránu.

Shabani však zdůraznil že takovýto scénář je vysoce nepravděpodobný. Existuje prý jen velmi malá šance, že by se politická situace v Íránu vyvinula právě takto.

 

