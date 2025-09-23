Vondráček (Svobodní): Stát ani EU by neměly dotovat pěstování paliva na polích

Technologickou budoucností je jádro, dostavba velkých elektráren i malé modulární reaktory. Budoucností není závislost na ostatních ani přenosová síť na hranici blackoutu kvůli občasným zdrojům energie (OZE). Občasné zdroje jsou pro energetiku asi tak užitečné, jako srdce, které bije jen občas pro lidský organizmus. Stát ani EU by neměly dotovat pěstování paliva na našich polích. Pole mají rodit potraviny a krmiva pro zvířata, ne dotovanou kukuřici do bioplynek nebo řepku do motorů.
Jestli chceme stabilní, dostupnou a bezpečnou energetickou soustavu, musíme využívat všechny dostupné zdroje. Diverzifikovat. A využívat to, co si umíme opatřit sami, bez možnosti vydírání od druhých! Jako důsledněji využívat i našeho vlastního bohatství v podobě černého uhlí a odmítnout ideologické a krátkozraké uzavírání uhelných elektráren. Ne! Green Deal opravdu není cesta k energetické bezpečnosti a nezávislosti.
Pojďme začít dělat opět racionální a realistické úvahy o energetice. Celková suma nákladů veřejných rozpočtů na soláry za období 2010–2025 činí přibližně 475-510 miliard korun. Tento odhad je konzervativní a vychází z kombinace historických dat (2010-2014), průměrů z minulé dekády (2015-2022) a aktuálních čísel (2023-2025). Dominují náklady na solár (cca 95 % součtu), zatímco biopaliva tvoří menší část. Přesná čísla se mohou lišit podle inflace, tržních cen a politických změn; pro aktualizaci doporučuji oficiální reporty NKÚ nebo MPO.
Částka, vydaná na solární barony, by přitom pravděpodobně vystačila na dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Aktuálně sice nejsou žádné aktivní plány na dostavbu nových bloků v Temelíně (bloky 3 a 4). Nicméně existuje opce na výstavbu v Temelíně v rámci smlouvy s jihokorejskou firmou KHNP, která byla vybrána pro Dukovany v roce 2024. Odhad nákladů na jeden nový blok (výkon kolem 1200 MW) se pohybuje kolem 200 miliard Kč při současných cenách (pro stavbu dvou bloků). Konzervativní analýzy naznačují, že reálné náklady by mohly být vyšší, tedy pro dva bloky by mohly znamenat 400-600 miliard korun celkem.
