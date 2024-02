Vondrák: Jinakost je přirozenou součástí našeho života a přírody

reklama

Dobré dopoledne, dámy a pánové,

já jsem si dovolil vystoupit teď, v tento okamžik, při třetím čtení, protože jsem se nemohl zúčastnit čtení druhého a tedy věci komentovat. Já bych se přece jen rád k tomu návrhu zákona vyjádřil.

Je třeba si přiznat, že řadě z nás pojem stejnopohlavní pár připadá podivný. To je prostě dáno tím, že jsme vyrůstali ve společnosti v totalitním systému, a jak známo, totalitní systém jinakost nepřipouštěl. Ale celý život respektuji přírodní zákony. Přírodní zákony totiž vždy budou platit a platí a je vědecky prokázané, že tato jinakost je přirozenou součástí našeho života a přírody. To znamená, že my tady v podstatě teď se snažíme to, co je vědecky prokázané, nějakým způsobem modifikovat, snažíme se doplnit ten návrh zákona o různé pozměňovací návrhy, které by v podstatě měly ten původní návrh omezit a ořezat. Já si myslím, že to je škoda.

Já bych to prostě nechal tak, jak to bylo navrženo a vyhnul bych se tomu, abychom tady zase se snažili získat na svou stranu nějaké naše podporovatele, nějaké naše voliče, protože si myslím, že se tady hraje o víc. Jinými slovy řečeno, ta jinakost není jinakostí, je to prostě přirozená součást našeho života a prostě jsme dospěli do stadia, že na to musíme reagovat i naším legislativním systémem.

Takže bych se přimlouval za to, abychom ten zákon přijali, přijali jej bez oněch pozměňovacích návrhů, protože každý z těch pozměňovacích návrhů, a já se omlouvám, že tohle řeknu, v podstatě naplňuje známé přísloví "Vlk se nažral, ale koza zůstala celá." Takže zkusme si toto uvědomit, říct si, jestli takto budeme hlasovat, nebo nebudeme hlasovat, ale já jsem pro to, abychom respektovali to, co je už dneska běžnou součástí našich životů.

Děkuji.

