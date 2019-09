Votava (ČSSD): Účtenkovka je prý hazard provozovaný státem

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych se nejprve přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům, které byly vloženy do systému. První pozměňovací návrh byl vložen pod číslem 3414, týká se zdanění výher, a druhý pozměňovací návrh byl vložen do systému pod číslem 3415 a týká se sazeb daně z hazardních her. Já bych teď v krátkosti jednotlivé pozměňovací návrhy odůvodnil.

Co se týká zdanění výher, tak návrh, který předkládám, odstraňuje z návrhu zákona body, které zavádějí zdanění výher z hazardních her nad 100 tis. korun srážkovou daní. Chtěl bych připomenout, že v roce 2015 Ministerstvo financí předkládalo návrh zákona o dani z hazardních her a součástí důvodové zprávy byla závěrečná zpráva zhodnocení dopadů regulace RIA. V této zpráva se uvádí, že zdanění výhry výherce formou srážkové daně naráží na řadu bariér a zakládá předpoklad nesystémových výjimek narušujících snahu o zachování základních principů daňového práva. Při zdanění výher není možné aplikovat princip založený na zdaňování rozdílu mezi náklady, to je sázkami, a výnosy, to jest výhrami. Není tedy možné započítat ztráty z hraní vůči základu pro výpočet daně v období, kdy došlo k vytvoření zisku, tedy výhry, čímž by bylo zabráněno snížení daňové povinnosti právě o tyto náklady. Je třeba také říci, že tento způsob srážkového zdanění pro všechny hazardní hry neaplikuje žádná ze zemí Evropské unie, alespoň o tom nevím. Návrh na zdanění výher tedy není podložen analýzou dopadu na hráče nebo na hazardní hry jako na celek.

Možná by stála za připomenutí ještě jedna věc, že se to týká v podstatě i takzvané Účtenkovky. Asi dobře víme, proč ta Účtenkovka byla tedy vytvořena, aby posílila schopnost lidí, možnost, aby se lidé více zajímali o to, zdali je jim vydán doklad o prodeji zboží, a pak samozřejmě mohli tu účtenku uplatnit do Účtenkovky a soutěžit tak, aby se tedy podpořil zájem lidí o vydávání účtenek v rámci EET. Mně trošku vadí, že se neustále říká, že Účtenkovka je hazard, který je provozován státem, což je podle mě, s prominutím, naprostá pitomost. Jaký to může být hazard pro člověka, který nakoupí nějaké zboží a pak uplatní Účtenkovku? Já si myslím, že nikdo kvůli tomu, aby mohl uplatňovat stvrzenky, zbytečně nenakupuje. To by byl asi blázen. To si myslím, že je, s prominutím, jak jsem řekl, naprostá pitomost tvrdit, že Účtenkovka je hazard. Toliko ke zdanění výher.

Co se týká druhého pozměňovacího návrhu, v systému je pod č. 3415. Vládní návrh uvažuje se zvýšením daně ze živých her z 23 na 30 %. Můj pozměňovací návrh to mění z 23 na 25 %. Chtěl bych říci, že živá hra dosahuje ziskovosti pouze 11 %, a je to i na základě analýzy Ministerstva financí, takže to neříkám, že bych si to vymyslel. Nejvyšší výnos - zisk pak dosahují hazardní hry, které pracují s vysokou marží a mají významný objem sázek. Takovými hrami jsou jednoznačně technické hry, neboli bedny. Všichni, kteří mají co dočinění se zastupitelstvy měst a obcí, ví určitě, o čem mluvím, protože v řadě případů je to problém, a to především někdy dopad do lidských osudů. Takže tam jsem jednoznačně pro to, aby u technických her, u beden, byly sazby co největší. Něco jiného je živá hra, která má podíl na odvodu v řádu jednotek procent. Tedy s ohledem na uvedené a s ohledem na skutečnost, že jediným účelem předloženého návrhu zákona je zabezpečení vyšších příjmů do veřejných rozpočtů, si myslím, že není vhodné, ba je přímo likvidační zvyšovat daně legálním provozovatelům živých her v kasinech. Navrhuji proto, aby tedy nedošlo u těchto her ke zvýšení daní o sedm procentních bodů, ale pouze o dva procentní body. Řada předřečníků tady již také hovořila o tom, že pokud zvedneme pro určité hry necitlivě daně, pak se ta určitá hra přesouvá z toho segmentu, ten určitý herní systém, do šedé zóny. To je pravda, to tak prostě funguje.

Toliko k mým dvěma pozměňovacím návrhům a děkuji za pozornost.

