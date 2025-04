Vrecionová (ODS): Doufejme, že komisi slib vydrží

Minulý týden jsem při hlasování na schůzi Evropského parlamentu podpořila návrh, kterým odkládáme nařízení, že členské státy budou muset vůči firmám uplatňovat povinnost podávat zprávy o udržitelnosti (CSRD) a tzv. náležitou péči podniků (due diligence) v oblasti udržitelnosti (CSDDD).

V obou případech jde o naprosto zbytečnou administrativní zátěž pro firmy, která by se měla úplně zrušit, což náš klub pochopitelně navrhoval. Jsou to stohy nesmyslných reportů, které by stejně nikdo nečetl, ale firmy by je musely vytvářet.

Odklad těchto povinností je oproti tomu jen malým krůčkem na správné cestě, ale naštěstí zároveň prvním hmatatelným aktem, který ukazuje, že se Komise konečně rozhodla po letech zvyšování byrokratické zátěže alespoň v některých oblastech vyrazit opačným směrem.

Doufejme, že Komisi nejen vydrží slib, že dotyčné směrnice nejen zreviduje, ale ve finále dojde i k jejich zrušení!

Ing. Veronika Vrecionová ODS



