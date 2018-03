Vrecionová (ODS): Pokud nemá Babiš důkazy o špatném hospodaření SPÚ, měl by mlčet

Mám vážné pochybnosti o „dobrovolnosti” odchodu paní ředitelky Maradové z funkce ředitelky Státního pozemkového fondu. „Dobrovolná rezignace” ředitelky Státního pozemkového úřadu až příliš připomíná praktiky Andreje Babiše, které známe z kauzy „Murín”, kdy ředitel GIBS dostal na výběr mezi dobrovolným, či nedobrovolným odchodem. A to i včetně snah o diskreditaci z úst pana premiéra v demisi. Pokud má Andrej Babiš důkazy o tom, že se na Státním pozemkovém úřadu špatně hospodařilo, měl by je zveřejnit. Pokud je nemá, měl by mlčet. Z dosavadních vyjádření ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka ani nikoho jiného nevyplývají konkrétní pochybení, kterých se měla Svatava Maradová dopustit. Dnes oznámený audit hospodaření SPÚ tak lze vnímat jako krok, který má nějaké důkazy proti ředitelce SPÚ dodatečně zajistit.

Ing. Veronika Vrecionová ODS



poslankyně

