Vrecionová (ODS): Revoluce v zemědělství

09.12.2025 10:04 | Monitoring

Evropská unie minulý týden schválila nová pravidla pro využívání moderních metod šlechtění plodin, která mají významně přispět k efektivnějšímu a udržitelnějšímu zemědělství.

Foto: Redakce
Veronika Vrecionová

Tento krok je součástí širšího úsilí o zajištění potravinové bezpečnosti, ochrany životního prostředí a zvýšení konkurenceschopnosti evropských farmářů na globálním trhu.

Po dvou a půl letech intenzivních vyjednávání dosáhli zástupci Evropského parlamentu a Rady EU politické dohody o nových pravidlech pro využívání moderních metod šlechtění. Cílem těchto pravidel je pomoci zemědělcům vypěstovat plodiny, které budou odolnější vůči nemocem, suchu a škůdcům, a zároveň sníží potřebu chemických prostředků, což přispěje k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu zemědělství.

Je důležité mít na paměti, že nové šlechtitelské metody nejsou to samé co geneticky modifikované organismy (GMO). Rozdíl mezi těmito přístupy je zásadní, a to nejen z hlediska použité technologie, ale i regulace a dopadů na zemědělskou praxi.

„Rozdíl mezi novými genomovými technikami (NGT) a GMO je zásadní – zatímco GMO do rostliny vnášejí geny z jiných organismů, NGT umožňují přesné úpravy její vlastní DNA bez cizího genetického materiálu. Tyto zásahy napodobují přirozené mutace a vyžadují proto odlišný regulační přístup,“ vysvětluje předsedkyně zemědělského výboru Evropského parlamentu Veronika Vrecionová. „I proto nová pravidla zavádějí dvě kategorie – složitější úpravy genomu zůstanou pod přísnou regulací stejně jako dosavadní GMO,“ doplnila.

Nové metody šlechtění přinesou výhody pro mnoho plodin. Například u brambor pomohou zvýšit odolnost proti plísni bramborové, což znamená méně postřiků, zdravější potraviny a vyšší výnosy pro zemědělce. Rajčata budou díky novým technologiím pevnější, trvanlivější a obsahovat více živin, zároveň budou odolnější vůči virům. U jablek přinese nový přístup odolnost proti strupovitosti, což umožní snížit používání chemické ochrany a prodlouží jejich skladovatelnost. Mrkev bude odolnější vůči chorobám a suchu, a bude mít rovnoměrnější kořeny, což usnadní její pěstování a sklizeň. A takto by se dalo pokračovat do nekonečna.

Tato nová pravidla přinesou i ekologické výhody. Plodiny pěstované těmito novými metodami budou vyžadovat méně pesticidů a hnojiv, což pomůže ochránit životní prostředí. Kromě toho se díky lepší odolnosti sníží plýtvání potravinami, protože například ovoce a zelenina budou mít delší trvanlivost a odolnost vůči poškození během přepravy.

Nové technologie také umožní farmářům efektivněji reagovat na klimatické výzvy a zajištění dostatku kvalitních potravin pro Evropu. Tato změna je klíčová pro zajištění potravinové bezpečnosti v Evropě a pro zajištění konkurenceschopnosti evropských farmářů na globálním trhu. „Evropa má šanci konečně dohnat dvacetileté zpoždění v šlechtitelských inovacích. NGT pomohou našim producentům obstát v globální konkurenci, kde jsou tyto technologie již běžné,“ řekla Veronika Vrecionová.

Dalším krokem je zajištění férové přístupnosti inovací. „Vzhledem k citlivosti tématu patentů požádám právního experta o vypracování studie, která zmapuje právní aspekty patentů týkajících se rostlin a nových šlechtitelských metod. Tu následně zveřejním, aby ji měla k dispozici široká veřejnost,“ uzavřela europoslankyně Vrecionová.

Ing. Veronika Vrecionová

  ODS
  europoslankyně
