Výborný (KDU-ČSL): Čísla zdaleka neodpovídají tomu, co bylo predikováno všemi institucemi

Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji za slovo.

Já bych na úvod rád řekl jednu věc k proceduře tak, abychom se vyhnuli zbytečným diskusím, případně nepochopení v průběhu dnešního jednacího dne. Tak jak už zaznělo z úst paní předsedkyně, schůze byla svolána podle § 99 jednacího řádu, a to znamená, že celý § 53 jednacího řádu se nepoužije. Na vysvětlenou. Znamená to, že o případném jednání a hlasování po 19., 21., případně 24. hodině vůbec nebudeme hlasovat, jsme v režimu § 90 a tato schůze, tento i následující jednací dny probíhá kontinuálně. Takže to jenom na vysvětlenou, abychom se tady potom nedohadovali, jestli se má v 19 či 21 hodin schůze přerušit. Tak to je k tomu.

A pokud jsem se přihlásil do rozpravy k legislativní nouzi, tak mi dovolte jenom krátké vyjádření a možná dovysvětlení toho, co mylně občas zaznívá ve veřejném prostoru a v médiích, když se dotazují mnozí nebo i veřejnost na to, zda je oprávněné projednávat návrh zákona o úpravě mimořádné valorizace v legislativní nouzi. Tak si jenom zopakujme to, co předcházelo v minulých týdnech. Vláda - a je to dohledatelné z veřejných zdrojů, nikdy nezpochybňovala to, že v roce 2023 bude muset přistoupit k mimořádné valorizaci. To nikdy nebylo zpochybněno. Nicméně vláda pracovala s těmi předpoklady, s tou predikcí, kterou vydala Centrální banka - Česká národní banka, o které také hovořili zástupci Národní ekonomické rady vlády, a to, že ta mimořádná valorizace se nákladově bude pohybovat někde okolo 15 miliard korun, v těch nejčernějších předpokladech okolo 20 miliard.

I z úst ministra financí jasně zaznělo, že s tímto nákladem, s touto položkou si je státní kasa připravena poradit. I dopředu bylo avizováno, že samozřejmě státní rozpočet není něco, co by nemohlo býti upravováno v kontextu vývoje inflace a tak dále v průběhu rozpočtového roku. 10. února - znovu opakuji, je to důležité, protože velmi často to vyvolává nepochopení, 10. února v pátek, pamatuji si to velmi dobře, protože pan vicepremiér dostal ta čísla Českého statistického úřadu tady na stůl, sedí tady za mnou, a já když jsem ho sledoval, když ta čísla viděl, a jeho barva pleti se začala dramaticky měnit, a já jsem se začal obávat o jeho zdraví, tak jsem pochopil, že ta čísla zdaleka neodpovídají tomu, co bylo predikováno všemi institucemi, to znamená když to převedeme na ta čísla, tak skokově došlo k nárůstu inflace, a tak jak to tedy sdělil Český statistický úřad 10. února, o 8,6procentního bodu.

Čili dramaticky více, než bylo předpokládáno. No, a protože od tohoto čísla, od tohoto údaje se odvíjí i výpočet mimořádné valorizace ze zákona, tak samozřejmě ten náklad najednou nebyl 15 miliard, ale byl 34,8 nebo 4 desetiny miliardy, to není teď důležité, dramaticky více. No a od tohoto bodu, od tohoto jasného českým Českým statistickým úřadem sděleného data se potom odvíjí všechny následující kroky, které učinila vládní koalice, vláda jako celek, Ministerstvo práce a sociálních věcí. A vzhledem k tomu, že je opět jasně dáno, že o mimořádné valorizaci a její výši musí vláda rozhodnout do 50 dnů vládním nařízením, do 50 dnů od konce měsíce, kdy došlo k tomuto skokovému narušení inflace, čili od 31. ledna, tak byl také zřejmé, že ten zákon musí být nejpozději 22. března účinný, to znamená zveřejněný ve Sbírce zákonů.

Proto vláda přistoupila v okamžiku, kdy zástupci opozice, s kterými o tom bylo jednáno, opět není pravda, že nebyli dotazováni, byli dotazováni, jasně sdělili, že nepřistoupí na projednávání tohoto návrhu režimu § 90, kdyby to teoreticky bylo stihnutelné, a už dopředu avizovali všechny možné obstrukce, no tak vládě skutečně nezbylo nic jiného, než použít tento krajní nástroj. Nikdo z toho nemáme radost, ale tento krajní nástroj, to znamená § 99 a projednávání návrhu ve stavu legislativní nouze. Je to opřeno o nález Ústavního soudu z 1. března roku 2011, kdy už tehdy v obdobném případě bylo jasně řečeno, že jsou splněny podmínky pro projednávání návrhu ve stavu legislativní nouze, tak jak je Ústavní soud definoval, a to proto, že v jednacím řádu se jasně hovoří v § 99, že lze projednávat zákony ve stavu legislativní nouze v případě, že, cituji, státu hrozí značné hospodářské škody.

A není to jenom 19,4 miliardy vázané k valorizaci 1. července tohoto roku. Samozřejmě to má konsekvenci do všech dalších valorizací a my se kumulativně dostáváme k částce 100 miliard korun, a já pevně doufám, že bez ohledu na to, k jakému politickému klubu tady kdo patří, tak o částce 100 miliard korun nikdo nebude pochybovat, že jsou vážné hospodářské škody.

Právě proto tedy vláda přistoupila s ohledem k nevůli opozice jednat v jiném režimu, tak abychom splnili tu podmínku 22. března, k projednání ve stavu legislativní nouze. Proto si jsem si dovolil tady jasně snad srozumitelně vysvětlit všechny důvody, které k tomu pana ministra Jurečku a vládu vedly, a právě proto vás chci požádat, abyste stav legislativní nouze podpořili, aby se o tom nevedla rozprava nad rámec toho, abychom vlastně se nedostali do protimluvu. Pokud jsme ve stavu legislativní nouze, tak máme jednat skutečně ve stavu legislativní nouze, čili v nějakém rozumném časovém rámci, a neříkám, že musíme za hodinu hlasovat, ale v nějakém rozumném časovém rámci, protože pak skutečně jako zákonodárci budeme ctít to, co je napsáno v návrhu tohoto zákona.

Děkuju pěkně.

