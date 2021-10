Výborný (KDU-ČSL): Odstartovalo Milostivé léto. Nepropásněte šanci na nový restart

reklama

Milostivé léto nabylo účinnosti ve čtvrtek 28. října 2021 a poběží do 28. ledna 2022. Je to výraz společenské odpovědnosti a jeden z výrazných úspěchů, který se lidovcům v končící Sněmovně podařilo prosadit.

Milostivé léto spočívá v jednorázové nabídce na odpuštění úroků, penále či pokut při jednorázovém zaplacení dlužné jistiny a nákladů exekutorovi. „Ode dneška poběží tříměsíční lhůta, během níž může dlužník zaplatit celou jistinu, tedy původní dlužnou částku (případně ji doplatit) a náklady na zastavení exekuce, které včetně DPH činí 907 korun a 50 haléřů. Pokud tak učiní, bude exekuce zbaven bez jakýchkoliv dalších následků. Pokud tak dlužník do 28. ledna neučiní, exekuce mu poběží dál," řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Marek Výborný.

Lidovecké Milostivé léto tak může reálně pomoci až bezmála půl milionu dlužníků. S ohledem na více než čtyři miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných exekucí vypořádat.

„Osobně jsem přesvědčený, že toto tříměsíční období může být výhodné pro obě strany, a to jak pro dlužníky, kteří mají reálný zájem na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale drahým problémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu. Pro města a obce a další věřitele navíc vzniká šance na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné peníze, což by se u řady dlužníků za standardní situace nikdy nestalo. Jedná se tak opravdu o pomocnou ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky,“ sdělil Výborný, který oslovil Asociaci krajů a Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv s výzvou, aby se jako věřitelé aktivně podíleli na kontaktování dlužníků s možností uhrazení dlužné jistiny a ukončení exekuce. „K Milostivému létu se navíc sami od sebe připojili i soukromé společnosti Home Credit a Air Bank. Velmi si této aktivity vážím,“ dodal Výborný.

„Klíčová je ale nyní aktivita dlužníka. On musí kontaktovat svého exekutora a požádat o využití Milostivého léta pro svoji exekuci. Proto je tak důležitá osvěta jak ze strany neziskových organizací, ale i obcí a měst, dopravních podniků i nás politiků. Musíme tuto možnost dostat co nejrychleji k lidem v exekuci," zdůraznil Marek Výborný.

Jak zvýhodnění uplatnit?

Kontaktujte co nejdříve svého exekutora, a to nejlépe doporučeným dopisem. On vás následně informuje o aktuální výši dlužné jistiny. Podstatné je v dopise uvést, že se chcete zapojit do Milostivého léta.



Potom co exekutor odpoví, můžete na jeho účet zaslat zmíněnou jistinu plus poplatek 907 korun a 50 haléřů jako náklad na exekuci. Opět nezapomeňte zmínit, že se zapojujete do Milostivého léta. Dále je dobré si u exekutora ověřit, že všechno proběhlo v pořádku.



Pokud si i přesto nevíte rady, obraťte se na organizaci Člověk v tísni, která pro pomoc s exekucemi zřídila speciální telefonní linku 770 600 800 nebo na další organizace působící v oblasti dluhového poradenství jako je Charita ČR či Rubikon. Více najdete také na speciálních webech: nedluzimstatu.cz nebo milostiveleto.cz.

„Na naši dluhovou help linku volá denně až dvě stě tisíc lidí. Jsou to tři základní skupiny. V jedné z nich jsou lidé, kteří dluží na nájmu, jedná se o tisícikorunové až desetitisícikorunové částky, exekuce ale mohou být až milionové. Druhou skupinou jsou lidé, kteří dluží za jízdu na černo. Tam jde o malé částky, nabaleno je na to ale obrovské příslušenství, klidně 20 tisíc korun. Třetí skupinou jsou dluhy na zdravotním pojištění. Jenom VZP vymáhá dluhy po 230 tisících lidech,“ řekl expert na exekuce Daniel Hůle z Člověka v tísni.

Co když dlužím zdravotní pojišťovně?

O vztahu zdravotních pojišťoven a Milostivého léta jednala tento týden Správní rada VZP a nedošla k jasnému závěru. Vedení VZP nyní čeká na stanovisko ministerstva spravedlnosti. V nejistotě tak dál zůstávají ti, kteří dluží na zdravotním pojištění. A je to řádově více než 300.000 dlužníků. „Pojišťovny si nejsou jisty výkladem a penále počítají do jistiny. I v důvodové zprávě se ale jasně stanovuje základní princip - penále by bez jistiny nikdy nevzniklo, není tedy možné penále označit za jistinu a pokračovat ve vymáhání,“ vysvětlil Výborný s tím, že společně s poslancem Patrikem Nacherem případně připraví novelu Milostivého léta právě pro dluhy na zdravotním pojištění, která by mohla být účinná až do konce června 2022. „Pokud se skutečně ukáže, že ministerstvo spravedlnosti nemůže dát VZP doporučení využít Milostivého léta, pak nezbyde nic jiného než připravit rychlou novelu. Klíčové je stanovit, že penále je pro využití Milostivého léta vždy příslušenství,“ řekl Výborný k případné novele s názvem Milostivé jaro. Klientům zdravotních pojišťoven lze tedy doporučit raději trpělivě vyčkat, jak se celá věc vyvine.

