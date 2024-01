Wenzl (ANO): Korespondenční volba občanům neusnadní život

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, korespondenční hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny pro Čechy žijící v zahraničí se v Parlamentu objevují už více než dvacet let. Tak nevím, proč by to nevydrželo třeba ještě rok. Ale základním principem voleb v České republice je osobní tajné hlasování, jehož hlasováním(?) je zajistit svobodu, svobodnou volbu každého voliče. Volební zákon chápe tajné hlasování jako povinnost, a to přesto, že většina korespondenčně hlasujících lidí z České republiky dlouhodobě nežije, neplatí zde daně a nenese důsledky svých volebních rozhodnutí. Více než korespondenční hlasování pro Čechy žijící v zahraničí zajímá občany žijící v Čechách zvýšená kriminalita, která se jich bezprostředně dotýká. Klíčovou institucí zajišťující bezpečnost občanů a ochranu jejich života a majetku je Policie České republiky. Proto je třeba posílit počty policistů v ulicích. Všude slyším, že je policajtů málo. Ale proč? Protože jsou špatně placeni. Vláda raději peníze na zbraně dá pro Ukrajinu no a na korespondenční volby, protože to taky nebude stát malé peníze. Ale na naše policisty, hasiče, záchranáře, lékaře, na ty vláda zapomíná.

Obecně lze konstatovat, že otázka bezpečnosti občanů je v dnešní době naprosto klíčová. Myslím si, že korespondenční hlasování, které bude stát velké množství financí, není to, co občany zajímá a co jim usnadní život. Občané chtějí slyšet, kdy se zlevní elektřina, kdy se zlevní voda, kdy se zlevní plyn, kdy budou levnější potraviny, kdy bude dostatek léků a kdy se zlevní. Kdy budou mít důchodci dostatečně zvýšený důchod, aby mohli důstojně žít. Kdy vláda přestane okrádat důchodce, kteří celou dobu pracovali a odváděli daně a budovali naši republiku. Kdy bude dostupné bydlení, kdy bude doba, že matky samoživitelky nebudou muset žebrat o příspěvek na bydlení a kdy nebudou muset dokládat a vyplňovat množství tiskopisů a čekat i x měsíců, než jim to někdo schválí a možná pošle peníze. Kdy vláda přestane likvidovat podnikatelé restaurací a malých provozoven zvyšováním daní, DPH, zdražováním energií a surovin. Hlavně, že pan premiér tvrdí, že nenechají nikoho padnout. Asi pan premiér neví, kolik už jich padlo a ještě padne. Pane premiére, máte nějakou statistiku, kolika restauracím a provozovnám jste už pomohli a nenechali je padnout? No, určitě nemáte.

Ale vraťme se k projednávání korespondenčního hlasování. V případě korespondenčního hlasování jsou porušeny základní Ústavou zaručené principy svobodných voleb. Návrh novely vládního zákona, který má toto změnit, je proto nepochybně v rozporu s Ústavou. Vláda se upnula k myšlence, že ji u moci udrží krajané ze zahraničí, kteří u nás nežijí, nemají negativní zkušenosti s jejich vládnutím.

Občané České republiky žijící v zahraničí ale neprožívají naše každodenní problémy a dopady zvýšení elektřiny, zvýšení konsolidačního balíčku a omezování zdravotní péče, boje o zachování dostupného školství a každodenní aroganci mocných. O dění ve státě by tak měli rozhodovat lidé, kteří v něm dlouhodobě nežijí.

V případě korespondenčního hlasování jsou porušeny základní ústavou zaručené principy svobodných voleb, přímé a tajné hlasování. U poštou doručeného hlasu je jasné, kdo jak hlasoval, ale bohužel není jasné, zda tak učinil svobodně a zda to byl skutečně on. To je přece zásadní neodstranitelná vada korespondenčního hlasování.

Občané České republiky žijící v zahraničí nemají takové dopady, jak naši občané, dopady na zvýšení cen energií a omezení zdravotní péče. Opět musím zopakovat, o dění ve státě by tak měli rozhodovat lidé, kteří v něm dlouhodobě nežijí. No, to snad ne!

Návrh novely volebního zákona, který to má změnit, je proto nepochybně v rozporu s ústavou. Stejně je logicky nepřijatelné, aby jedna část voličů byla zvýhodněna možností hlasovat korespondenčně, zatímco většině rezidentů byla tato možnost upřena a byli v případě potřeby hlasovat mimo své bydliště nuceni vyřídit si složité volební průkazy.

Ústavní soud by nepochybně shledal takovou právní úpravu diskriminační, ale po včerejšku si myslím, že by asi neshledal.

Kdo může věřit vládě, která dopustí, aby několikanásobně všem subjektům vzrostly ceny elektřiny, plynu, vody a současně energetickým společnostem mnohonásobně stouply i zisky. Namísto řešení situace u výrobců nechá vláda statisíce subjektů ožebračit a pak jim nabízí sociální dávky. Vláda ignoruje fakt, že česká ekonomika je v rukou nadnárodních, převážně německých firem a že pro ně je rozhodující nižší nákladová úroveň.

Fakt, že vláda dopustila v evropském kontextu rekordní zdražení energií má pro českou ekonomiku zásadní negativní důsledky. Stejně tak vláda nechala rozběhnout inflaci na rekordní úroveň a nyní těží z inflačního nafouknutého příjmu, kvůli němuž pak může vykazovat snížení dluhu HDP. To voliče ze zahraničí vůbec nezajímá a netíží. Oni tady nežijí, ale chtějí o nás rozhodovat. Když chtějí volit, tak přece můžou klidně přijít i do České republiky, ale oni nepojedou, protože někteří už ani česky neumí, ale chtěli by rozhodovat o naší republice, o občanech, kteří tady žijí a někteří díky vládě živoří. Vláda zkrátka vládne tak mizerně, že v ní většina doma žijících společností nemá důvěru, a tak se musí po voličích pohlížet jinde.

Já jsem proti korespondenční volbě v této podobě, proto asi pro to nebudu hlasovat. No, nevadí. Ale Ústavní soud, kdyby došlo k soudu, tak potvrdí, že to je v pořádku.

Proč bychom se neměli bavit o volbách u nás? Proč se neřeší třeba bezbariérový vstup? Já, když jdu k volbám a volí se třeba ve škole v prvním patře, tak nevím, jak takový člověk na vozíku, handicapovaný se tam má dostat. Nevím, jak si má zavolat někoho, když tam je sám, tak nebude volat na komisi, aby za ním přišli. A takových bezbariérových místností není moc.

Také by mě zajímalo. když se říká, že trvalé bydliště v Čechách, ale jak jsou na tom ti. kteří zrovna odjeli na stáž, na práci a bydlí třeba v auto karavanu, jezdí po Novém Zélandě. Nevím, jak se jim doručí volební lístky, jak na tom budou. Oni tam jsou rok a třeba rok budou jezdit. Tak nevím, jak to může být, jak se jim lístky doručí.

No, a také si myslím, že kdyby pětikoalice měla málo voličů, tak přijde s návrhem, že by mohli volit už i patnáctiletí. Potom přijdou s tím, že senioři, kteří mají nad 60 let a nejsou jejich voliči, tak už by volit nemohli.

Dále nevím, ani jsem neslyšel, třeba náklady na známky, jak to vlastně bude v tom zahraničí. Jaké budou ty náklady, protože opravdu budou tisíce voličů. No, tak kdo to zaplatí? Z čeho to půjde? Nejsou to jenom známky, ale jsou to i obálky, jak několikrát zaznělo, nelepící obálky, které se budou muset znovu koupit asi nové, když nebudou lepit.

Takže takových dotazů nezodpovězených je určitě hodně.

Věřím tomu, že naše občany žijící zde se svými problémy opravdu korespondenční volba nezajímá. Je zajímá, aby zaplatili svůj nájem z malého důchodu, třeba senioři, kteří mají (malý důchod), aby zaplatili zase zvýšenou elektřinu, plyn i vodu. Kdo jim přispěje?

Já si myslím, že peníze, které se posílají na Ukrajinu, na zbraně a možná teď peníze, které budou na korespondenční volbu, tak by mohly být použity opravdu pro policisty, pro hasiče, pro zdravotníky, pro záchranáře. Mohly by být použitý třeba na sport nebo pro handicapované. Takových návrhů určitě by bylo víc.

Nevím, jestli opravdu může v tomhle znění tahle novela projít. Proč se takhle pospíchá, když se opravdu o tom jednalo už před 20 lety, nebo i 20 let už se tady o tom jedná? Proč to nevydrží ještě chvíli?

Já bych si dovolil na závěr podat procedurální návrh na odložení projednávání této novely do 1. 4. 2024. Prý to nejde, ale tak či tak bych to dal, i když to nejde, ano, protože. 1. 4. je apríl a já si myslím, že to, co tady všechno teď zažíváme, tak je takové aprílové. Děkuji za pozornost.

