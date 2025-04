Zahradil: Nyní by opravdu měly vstoupit do dění kontrolní orgány

Protože jsem od roku 2022 jediným (!) českým politikem na oficiálním sankčním seznamu íránského režimu, nevěřícně sleduji naprosto bizarní causu tzv. íránských agentů, kterou nám nyní opět ohřál veřejnoprávní (!) Český rozhlas. Zdůrazňuji předem, v nejlepších intencích návodu plk. Foltýna, že v následném komentáři jde o můj NÁZOR, na který mám právo, nikoliv o FAKTA, která bych mohl doložit.

Celou záležitost mám za poněkud přitrouble a narychlo připravenou zpravodajskou operaci za účelem diskreditace dvou politiků, jejichž politické subjekty se pohybují na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny (exprezident přidán jako kolorit) a v případě úspěchu mohou významně přepsat politickou mapu země. Tato operace byla rozehrána mj. přes jistou novinářku, která již dlouhá léta slouží jako jedno z mediálních tykadel podobných zpravodajských her (není zdaleka sama) a má evidentně informace zevnitř jedné z našich zpravodajských služeb, a jistého influencera, který dokonce naznačuje, že má přístup k interním záznamům jedné z našich zpravodajských služeb, z nichž vyplývá podvratná protistátní činnost zmíněných politiků. Věrohodnost difamačních (dez)informací novinářky a influencera samozřejmě nemůže nikdo oficiálně potvrdit, ale už vesele kolují ve veřejném prostoru.

Následně se role užitečných idiotů v rozehrávání veřejné hysterie chopil jistý aktivistický spolek, známý z minulosti, a návazně různí další aktivisté, organizují se petice a výzvy, přidává se také ta část médií, která zcela rezignovala na nutnost ověřování toho, co zveřejňují.

Domnívám se tedy, že nyní by opravdu měly vstoupit do dění kontrolní orgány (komise PS) a v první řadě začít zjišťovat, zda z oné nejmenované zpravodajské služby vskutku proudí informace (či prefabrikované dezinformace) k neoprávněným osobám (novinářka, influencer), a pokud ano, zda jde o standardní styl práce této služby, či “pouze” o individuální angažmá některých jejích zaměstnanců. Ať tak či tak, šlo by o závažné zjištění, že tato služba či její část vstupuje do politického dění v zemi s cílem ovlivnit politické poměry.

Pokud se žádný únik (dez)informací neprokáže, bude na místě se ptát, zda a proč byla (onou novinářkou, influencerem a dalšími navázanými) nastartována lživá dezinformační kampaň proti konkrétním politicky činným osobám.

Poslancům by to nemělo být jedno. Příště to může být o komkoliv z nich, pokud se podobné metody rozmohou jako běžné. Hnilobnou atmosféru všeobecné podezíravosti, hledání vnitřního nepřítele, stihomamu a špionománie, která se zde již nějakou dobu šíří, je třeba zarazit včas. Nebo otráví živnou půdu samotných základů demokracie, kterou postupně rozežere.

Sledujme proto, jak se k tomuto problému před volbami postaví jednotlivé kandidující formace. Zda si toto riziko uvědomí a budou mu čelit, či zda jej naopak hodlají cynicky přiživovat a zneužívat ve vlastním volebním PR.

