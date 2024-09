Zahradil (ODS): Lipavský není ministr, ale influencer

Nejzajímavější jsou manévry pana Lipavského. Ten z vlády zmizet nehodlá a rozehrál velkou hru. Hodlá kapitalizovat pozoruhodný kult osobnosti, který si díky nepřetržité přítomnosti na sítích vytvořil a který je také důkazem, jak snadno se dá vrtět množinou tzv. morálních majáků.

Lipavský je najednou nejschopnější a nejméně postradatelný člen vlády. Jeho odchod by byl kolapsem české zahraniční politiky, vítězstvím Kremlu a podobné blabla. Kýč jako bič. Výkonem ve skutečnosti nepředvedl nic. Z Černína udělal pobočku lidskoprávních neziskovek. Věnoval se výhradně Ukrajině, jinak zahraniční politiku neřešil. Jeho výsledky s Asií, Afrikou, Latinskou Amerikou jsou NULA.

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 3110 lidí

Místo toho se vyžíval v permanentním “virtue signalling”, kde to jen šlo. Tleská tomu jen ten, kdo o chodu MZV nic neví. Zahraniční politika a diplomacie nejsou praktická cvičení v aplikované morálce. Ani mistrování jiných zemí, jak to mají dělat. Je to prosazování ZÁJMŮ, ne vývoz HODNOT. To Lipavský nikdy nepochopil, ani pochopit nemíní. Není to totiž ministr, ale influencer.

Poté co odkopl Piráty, po jejichž zádech se na ministerstvo dostal, buď někam přímo přeskočí (nejspíš do TOPky) nebo bude jen “nezávislý” s podporou 5K, a mezitím si vybere kandidátku do Poslanecké sněmovny, na kterou se příští rok procpe. Druhá možnost je, že bude ve vládě působit jako protégé prezidenta Pavla (který poslušnějšího ministra už nikdy mít nebude) a za rok vyjede za odměnu někam ven.

Lipavského ovšem vyrobila hlavně ODS, tím že v 5K nechala všechny zahraničně-politické posty ostatním, od ministra zahraničí přes ministra pro EU až po předsedy parlamentních výborů. Je proto nepochopitelné, že si předseda ODS Petr Fiala nadále Lipavského hýčká a vysílá k němu “signály”, že se nemá čeho bát, místo aby využil situace a pokusil se MZV ovládnout v zájmu vlastní partaje.

To může mít dvě vysvětlení - buď je pod tlakem (nejspíš z Hradu), nebo už je s Lipavským domluven. Třetí, nejsmutnější možností je, že si jen potřebuje berličkou v podobě Lipavského podepřít vlastní otřesenou autoritu po událostech posledních dnů.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky