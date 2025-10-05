Zahradil: Proč ODS propadla? Lidé si nepřejí státní politruky, dohližitele, propagandisty a cenzory

Pár úvah do začátku.
1)Je čas zapomenout na ODS. Vše, co o ní potřebujete vědět, je toto: jejím nejúspěšnějším volebním politikem je levicový liberál, ex-Pirát Jan Lipavský. To proto, že po 11 letech Petra Fialy je ODS levicově liberální stranou. Programem, stylem, prezentací, svými politiky i svou voličskou základnou.
Nová pravice v ČR musí vzniknout mimo ODS, na jiném, národně konzervativním základě, tak jak to vidíme v USA i leckde v Evropě. Jejím krystalizačním jádrem mohou být Motoristé.
2) Od Petra Fialy už slyšíme variaci na babišovské “neodstúpim”. Přitom jako předseda ODS nevyhrál za 11 let pro svou značku jediné parlamentní volby.
2017 prohrál.
2021 rozpustil ODS kvůli půlprocentnímu vítězství (způsobenému jen milionem propadlých hlasů) v trojkoalici Spolu. V ní měla ODS 34 poslanců z 200, tj. 17 % celé Sněmovny.
2025 prohrál drtivě i s tímto slepencem, hned na třech frontách: celostátně (s Babišem), ve volebním kraji (se Schillerovou) i uvnitř ODS (s Lipavským). Přesto se v té partaji nenajde nikdo, kdo by mu řekl: Petře, je čas odejít.
Jak myslíte.
3) Větší část voličů naštěstí v kampani nenakoupila “argumenty” prodavačů strachu, hysterie, stihomamu a válečné psychózy, ať už z řad politiků, novinářů, aktivistů nebo tzv. expertů.
“Foltýnizace” veřejného prostoru zafungovala zcela naopak. Lidé si ve své většině nepřejí státní politruky, dohližitele, propagandisty a cenzory. Teď bude potřeba tento vzkaz přetavit do konkrétních kroků a část zdivočelého státního aparátu (zejména silových složek) vrátit do vyjetých kolejí, kde budou podřízeni těm, co na to mají mandát od voličů. Samozřejmě ti, jichž se to týká, budou kolem sebe strašně kopat, ale udělat se to musí.
To je zatím všechno.
Ing. Jan Zahradil
