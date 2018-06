Zahradník (ODS): Zřizovat nové stanice STK je velmi obtížné

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, nejprve k tomu, co teď tady proběhla ta debata, o faktických poznámkách.

Jisto jistě, že evropský výbor toho projednává mnoho, jsou to tlusté mnohastránkové seznamy směrnic, nařízení, sdělení, které k nám přicházejí. Jenom je třeba říct, že u mnohých z nich výbor pro evropské záležitosti, který je takovým, bych řekl, prvním v řadě, který je seznamován s těmi opatřeními, která k nám z Unie přicházejí, tak rozhoduje mnohdy velmi prozíravě, snažíme se svými usneseními varovat vládu před tím, aby neuvážlivě na ta nařízení, směrnice Evropské komise přistupovala.

Jen uvedu příklad, který už má několikaletou historii. Náš výbor velmi významně již na jaře v roce 2014 upozorňoval vládu a Sněmovnu před nebezpečím vyplývajícím z přijetí té novely zákona a posuzování vlivu na životní prostředí, které od nás komise vyžadovala. Tehdy jsme toho nedbali a zablokovali jsme tady stavění na velmi dlouhou dobu. Takže musím se toho evropského výboru zastat. To samé je třeba i u těch různých klimatických balíčků a balíčků čisté mobility, které nám komise neustále předkládá a kterými se snaží utvrzovat, zpřísňovat limity kladené na energetické aspekty, na emise, na dopravu.

Ale k tomu návrhu, který máme před sebou. Chtěl bych upozornit na jednu věc, a zatím to nebylo zmíněno. Ve vládním návrhu je navrhováno vyškrtnout v § 55 odst. 2 písm. e) odstavec hovořící o zákazu tzv. spjatosti tak, aby ten, kdo provozuje stanice STK, nemohl provozovat autoservis, případně stanici pro kontrolu emisí. Tam ta spjatost tomu nasvědčuje. Stejně tak zase, aby autorizovaný servis, prodejce, dodavatel automobilů nemohl zřizovat stanici technické kontroly. Vládní návrh navrhuje tuto spjatost vypustit. Našel jsem, že pan poslanec Polanecký opět ale navrhuje to škrtnutí škrtnout, neboli ten odstavec tam ponechat.

RNDr. Jan Zahradník ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Musím k tomu říct, že je to otázka názoru, zdali chceme trochu otevřít víc možnost zřizovat stanice STK. Kdo čekal ve frontě na technickou kontrolu déle než půl dne, tak určitě bude se mnou souhlasit. Je pravdou, že i kdyby byl ten paragraf škrtnut a ta spjatost neplatila, tak přesto zřizovat nové stanice STK je velmi obtížné, protože to naráží na výpočet těch kapacit, které se dělají podle vzorců dané nějakým vládním nařízením. Nebo zákonem. Dobře, děkuji, pane ministře, za upozornění. Zákonem.

Ale je to tak, že v nedávné době jsem se dozvěděl, že existuje podnikatel, který požádal o zřízení stanice STK ve všech krajích. Krajské úřady, vykonavatelé tedy toho zákona, mu to zamítají, protože kapacita je podle jejich výpočtu naplněna. On podává soudní podání a krajské soudy v různých krajích rozhodují rozdílně v podstatě. A dokonce upozorňují na to, že to rozhodování se děje na základě nových hodnot podle nějakého starého právního ustanovení. Čili je možné, že ta rozhodnutí soudů budou zpochybňovat ten výpočet kapacity stanic STK.

Já si myslím, podle mého názoru, a tady prosím nemluvím ani za klub, ani za nějakou jinou politickou strukturu, ale můj osobní názor je ten, že bychom měli umožnit otevření trhu oběma směry, tedy podpořím návrh pana ministra. Nakonec kdo zná takové ty stanice STK, tak dobře ví, že ono stejně navzdory tomu zákazu spjatosti to tak nějak trochu funguje. Na jedné straně dvora je STK a na druhé straně dvora rodinný příslušník provozuje měření emisí a nějak se to příliš nesleduje a nezakazuje.

Čili já jenom na tohle upozorňuji, abychom v té spleti symbolů, která nás čeká teď, novelizačních bodů atd., abychom věděli, o čem hlasujeme zejména v této poměrně citlivé záležitosti. Návrh pana ministra - novelizační bod 51 a návrh pana Polanského obsahuje poměrně obsáhlé seskupení návrhů, o kterých asi budeme hlasovat jako o celku, jak je navrženo... Po částech. Tak to pak by bylo dobré. Děkuji mnohokrát za pozornost k tomuto mému celkem složitému vystoupení.

Psali jsme: Zahradník (ODS): Stará přátelství neruším Zahradník (ODS): Promyslete si, zda potřebujeme mít v zákoně možnost vniknout bez dovolení do domova občana Zahradník (ODS): Míra pudu sebezáchovy zastupitelů je úměrná blížícím se volbám Zahradník (ODS): Vodní zákon je typický příklad, jak se obchází správný legislativní proces

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV