Zajíčková (ODS): Populismus a arogance Oto Klempíře v přímém přenosu

04.04.2026 14:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ministru kultury.

Zajíčková (ODS): Populismus a arogance Oto Klempíře v přímém přenosu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínová ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za ODS Renáta Zajíčková

Falešné kulturní války místo správy státu. Populismus a arogance v přímém přenosu.

Role státu je nastavovat funkční systémy a investovat do lidského kapitálu, ne diktovat obsah. Zásahy ministra kultury do rozhodování nezávislých expertních komisí nejsou jen útokem na jedno divadlo. Je to nebezpečný precedent mikromanagementu, diletantismu a řízení na základě dojmů.

Dnes si ministr hraje na dramaturga, zítra bude jiný ministr diktovat učitelům, co mají vykládat v dějepisu, nebo zastaví datové řízení resortu, protože se mu nehodí čísla. Moderní stát stojí na respektu k lidem, svobodě institucí a pravidlům.

Vyzývám ministry, aby se vrátili ke správě státu. Řešte infrastrukturu, rozpočty a efektivitu. Obsah nechte profesionálům!

Mgr. Renáta Zajíčková

  • ODS
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

ODS , Zajíčková

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Jste spokojeni s prací Oto Klempíře?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 19 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

molik , 04.04.2026 15:02:57
Klempíř není ani populistický a zejména není arogantní.
Arogance a povýšenost Zajíčkové z ODS je pobuřující a zároveň symptomatická pro konání ODS.

|  7 |  0

