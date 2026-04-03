Zajíčková (ODS): Populismus a arogance Oto Klempíře v přímém přenosu

Falešné kulturní války místo správy státu. Populismus a arogance v přímém přenosu.
Role státu je nastavovat funkční systémy a investovat do lidského kapitálu, ne diktovat obsah. Zásahy ministra kultury do rozhodování nezávislých expertních komisí nejsou jen útokem na jedno divadlo. Je to nebezpečný precedent mikromanagementu, diletantismu a řízení na základě dojmů.
Dnes si ministr hraje na dramaturga, zítra bude jiný ministr diktovat učitelům, co mají vykládat v dějepisu, nebo zastaví datové řízení resortu, protože se mu nehodí čísla. Moderní stát stojí na respektu k lidem, svobodě institucí a pravidlům.
Vyzývám ministry, aby se vrátili ke správě státu. Řešte infrastrukturu, rozpočty a efektivitu. Obsah nechte profesionálům!
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku