Zajíčková (ODS): Výsledky žáků stagnují nebo se zhoršují

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
žádám tímto o zařazení bodu s názvem Půl miliardy na kvalitu vyletělo komínem. Protože dnes máme v ruce dokument, který nemluví pouze jazykem politiky, ale naopak pouze jazykem faktů, je to dokument, který se neptá, na co slíbil, ale přesně popisuje to, co vyplynulo z financování našeho vzdělávání směrem k dětem.
Nejvyšší kontrolní úřad ve své tiskové zprávě ke kontrolní akci č. 2502 (?) dokumentu Peněžní prostředky určené na projekty podpory hodnocení a řízení vzdělávací soustavy regionálního školství uvádí. Cituji z tiskové zprávy: Více než půlmiliarda korun byla vynaložena neúčelně, kvalita vzdělávání se nezvýšila a výsledky žáků stagnují nebo se zhoršují.
To je věta, kterou by tato Sněmovna určitě neměla přejít mlčením a měla by se tomuto dokumentu, této situaci věnovat.
Kontrola se týká období let 2016 až 2023. Musím konstatovat, že to tedy bylo z větší části období vlády hnutí ANO a ministra školství Roberta Plagy. Šlo o projekty, které měly zvýšit kvalitu vzdělávání a zlepšit výsledky žáků základních a středních škol. A výsledek? Národní kontrolní úřad říká zcela jasně: Peníze nepřinesly nic kvalitě vzdělávání a tudíž neprospěly našim dětem. Cituji znovu Nejvyšší kontrolní úřad. Kvalita vzdělávání se nezvýšila. Žáci v klíčových kompetencích, jako je matematika, čtení a přírodověda, stagnují nebo se dokonce zhoršují.
To nejsou dojmy opozice, to jsou závěry nezávislé kontrolní instituce podložené mezinárodními šetřeními a daty České školní inspekce. Půl miliardy korun a děti se lépe neučí. Půl miliardy korun a výsledky vzdělávání se nezlepšují. Půl miliardy korun bez jediného pozitivního dopadu na konkrétního žáka.
Kdo je vinen současnou situací?
Nejvyšší kontrolní úřad zároveň popisuje, jak se to mohlo stát. Projekty byly splněny formálně, ale k praktickému využití vůbec nedošlo. Jako ilustraci Nejvyšší kontrolní úřad uvádí. Průvodce strategickým a akčním plánováním. Nejvíce sledované video mělo pouhopouhých 537 zhlédnutí. Připomínám, že v České republice máme zhruba 11 000 škol. Nejvyšší kontrolní úřad také konstatuje. Cituji.
Projekt nepřispěl ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách a prostředky byly vynaloženy neúčelně. To je přesný popis systému, který funguje sám pro sebe, systému, kde se vyrábějí metodiky, strategie a videa, ale do našich tříd se nedostane vůbec nic. Zpráva dále uvádí, že MŠMT nevyhodnocovalo dlouhodobé záměry vzdělávání, opakovaná absence vyhodnocení podle Nejvyššího kontrolního úřadu snižuje jejich vypovídací hodnotu a omezuje využitelnost pro strategické řízení vzdělávání. Jinými slovy, stát nevěděl, jak jeho vlastní politika dětem prospívá.
A dovolte mi zdůraznit ještě jednu věc. Nejvyšší kontrolní úřad není ale paušálně kritický, naopak - tam, kde stát jedná cíleně odpovědně a pod tlakem reality, kontrola konstatuje, že systém fungoval, konkrétně v oblasti začleňování ukrajinských dětí do českých škol. Nejvyšší kontrolní úřad výslovně uvádí - cituji. Ministerstvo školství reagovalo na vzniklou situaci řadou opatření a zajistilo, aby ukrajinští žáci mohli realizovat své právo na vzdělání. To jde naopak za obdobím naší vlády. Více než 460 milionů korun bylo vynaloženo účelně, bez zjištěných pochybení a v souladu s právními předpisy. Tato část právě jasně ukazuje, že když má stát jasný cíl a konkrétní dítě ve třídě a jasnou odpovědnost, peníze smysl mají. O to ostřeji pak vyniká kontrast s projekty na kvalitu, kde peníze tekly a děti z toho neměly nic.
Dámy a pánové, žádám o zařazení tohoto bodu, protože tato zpráva není jen účetní bilancí, ale je to i morální otázka, otázka, zda jsme ochotni připustit, že půl miliardy korun veřejných peněz bylo utraceno bez přínosu pro vzdělávání našich dětí. Tento bod prosím zařadit jako druhý do programu dne.
Děkuji.
