Zálom (Svobodní): Jsou tamní občané skutečně proti zřízení národního parku?

Naprosto chápu a podporuji odpor občanů dotčených obcí proti zřízení NP Křivoklátsko. Jejich obavy, že národní park bude znamenat výrazné omezení jejich životů, je potřeba brát vážně. Na druhou stranu, skutečně jsou tamní občané proti zřízení národního parku? Před dvěma lety byli Svobodní jedinou politickou stranou, která ve své kampani do parlamentních voleb dala (mimo jiné) jasně najevo, že zřízení NP Křivoklátsko odmítá. Jako dvojka na tehdejší středočeské kandidátce jsem se na tohle téma zaměřil, nechal jsem v obcích na Křivoklátsku nechat vylepit plakáty, kde jsem se kategoricky proti NP vyslovil, nechal jsem roznést letáky, zacílil jsem facebookovou reklamu. Samozřejmě, nečekal jsem, že díky tomu vyhrajeme volby - ale byl jsem zvědavý, jestli v obcích jako jsou například Broumy, dosáhnou Svobodní lepšího výsledku než jinde. Ale nestalo se tak. Rozložení volebních výsledků bylo v těchto obcích víceméně stejné jako všude jinde - hlasy dostaly ty strany, které dlouhodobě zřízení NP podporují. Jak to asi číst? Že lidé ve skutečnosti národní park chtějí? Nebo že je jim to vlastně jedno? Nebo že jsou sice proti zřízení NP, ale zároveň nesnášejí Svobodné? Nebo nemají rádi Záloma? Co myslíte?

Tak či onak, téma národního parku bude nepochybně jedním z témat i letošních krajských voleb. Kdo se obyvatel dotčených obcí letos zastane?