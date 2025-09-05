Zálom (Svobodní): Komunistickým funkcionářům léčit rakovinu aspirinem?

Vládní politici vykládají jako svůj obrovský úspěch SNÍŽENÍ PENZÍ PRO KOMOUŠSKÉ FUNKCIONÁŘE, kteří působili za minulého režimu. Nemám v úmyslu se těch rudých darebáků zastávat, ale tohle je ale dvousečná zbraň, která se může kdykoliv jakékoliv straně vrátit, když už se k něčemu takovému přistoupilo. Navíc je to přístup vlastně značně neprincipiální. Pokud chce Topka nebo ODSka trestat staré komoušské kádry, ok, ale v tom případě proč zůstat na půlce cesty? Když by například bývalý pan okresní soudruh tajemník Pláteník onemocněl rakovinou, na základě nyní zavedené praxe by tedy asi neměl být státním zdravotnictvím léčen, a když, tak nanejvýš aspirinem, že? (Ne, že by mi soudruha Pláteníka bylo líto, ale když je řečeno A, měli by vládní politici říct i B.)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV