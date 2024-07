Neustále nás někdo poučuje, že naše společnost je rozdělena. Ale proč by vlastně měla být sjednocena? A na čem by měla být sjednocena? Kdo a jak by ji měl sjednotit? Není ve skutečnosti to, co si tito lidé představují jako sjednocenou společnost, ve skutečnosti totalita?

Nenajdeme vlastně tu nejvíce sjednocenou společnost náhodou v Severní Koreji?