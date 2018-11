Zaorálek: Andrej Babiš zatím jen obviňuje všechny kolem sebe

Metody našich investigativních novinářů se mi také dvakrát nelíbí. Vlastně mi bylo líto syna Andreje Babiše, který odpovídal nic netuše. Působil na mne jako inteligentní a soudný člověk, jinak by také asi nemohl získat licenci na pilotování Boeingu 737. Jeho slova nelze smést jen tak ze stolu s tím, že je psychicky nemocný. Andrej Babiš zatím jen obviňuje všechny kolem sebe. Jeho rodinu jsme do této kauzy ovšem nezatáhli my, ale on sám. Proto musí odpovědět a vysvětlit mnohem víc, než doposud řekl. Podezření jsou hrozivá.

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



poslanec

