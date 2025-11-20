Zaorálek (SOCDEM): Prohraje korupce Ukrajině válku?

20.11.2025 15:14 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na ukrajinský korupční skandál

Zaorálek (SOCDEM): Prohraje korupce Ukrajině válku?
Foto: Youtube
Popisek: Lubomír Zaorálek

Do konce týdne předloží Američané Kyjevu mírový plán pro Ukrajinu. Nabízejí jim tak způsob, jak upozadit obří korupční skandál, ve kterém se beznadějně topí ukrajinská vláda i prezident. Teď už můžeme sestavit pořadí klíčových událostí:

1. 17. října v Bílém domě rozzlobený Trump křičí na Zelenského, že jestli nepřistoupí na kompromis, bude smeten.

Anketa

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?

1%
97%
2%
hlasovalo: 10960 lidí

2. 25. října vyslanec Putina Kirill Dmitriev jedná s Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem tři dny na Floridě a říká, že konflikt na Ukrajině je už velmi blízko konečnému vyústění a řešení.

3. Zanedlouho ukrajinské protikorupční agentury zahajují operaci společně s americkou FBI, která opravdu hrozí smést celé současné vedení Ukrajiny.

4. Teď se dovídáme, že prezident Zelenský se chystá do Turecka na jednání se Stevem Witkoffem, aby projednali podmínky mírového ukončení konfliktu na Ukrajině. Zřejmě se jedná o ten plán, o kterém mluvil ruský vyslanec Kirill Dmitriev na floridské schůzce se Stevem Witkoffem.

5. O endemické korupci máme tušení už dlouho. Dovědět se o ní víc můžeme až dnes.

6. Dokonce i český zmocněnec pro Ukrajinu Tomáš Kopečný nás dlouho krmil pohádkami a teď najednou říká: „Případy korupce jsou tam naprostá klasika. Jestli nezafinancujete nějaké peníze navíc, tak projekt nemá šanci.“ (MF Dnes, 19. 11.)

Takže teď už se může říkat pravda? A všechno, o čem se dosud lhalo, je v pohodě?

PhDr. Lubomír Zaorálek

  • SOCDEM
