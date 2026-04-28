Zdechovský (KDU-ČSL): Cíl Ruska je rozdělit evropské společnosti

28.04.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cílům Ruska.

Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Rusko už dávno nevede jen klasickou válku.

Současně vede i válku informační a psychologickou: přes dezinformace, manipulaci na sociálních sítích, kyberútoky, nastrčené vlivové sítě a podporu extremistických či proruských hlasů se snaží šířit strach, chaos a nedůvěru.

Cíl je rozdělit evropské společnosti, oslabit demokratické instituce a vyvolat dojem, že Západ je slabý, rozložený a neschopný pomoci Ukrajině.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
