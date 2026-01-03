Zdechovský (KDU-ČSL): Ukrajinský levný zabijácký ekosystém

03.01.2026 8:05
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ukrajinským úspěchům ve válce s Ruskem

Zdechovský (KDU-ČSL): Ukrajinský levný zabijácký ekosystém
Foto: Archiv TZ
Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Ukrajinci při obraně své země zničili Rusku nejvíce techniky v jeho moderní historii. Už dnes jde říct, že Rusko utrpělo na bojišti obrovské ztráty. Rusko bylo opotřebováno na úroveň, kterou moderní armáda bez mobilizované ekonomiky dlouho nevydrží.

A o tom bych rad napsal více slov. Důležité: Jsou to ukrajinské odhady. Západní analytici obvykle potvrzují trend (Rusko utrpělo katastrofální ztráty), ale jednotlivé kategorie mohou být nadhodnocené či zahrnovat poškozené kusy.

Přesto už jen řádová velikost ukazuje realitu této války. Ukrajinci přes všechny problémy se zvládají bránit! Před válkou mělo Rusko cca 2800-3300 tanků v aktivní službě, 10 až 12 tisíc ve skladech (v různé kvalitě). Pokud je pravda číslo 11 481 zničených/tanků, znamená to, že Rusko vyčerpalo nejen aktivní tankové síly, ale hluboko sáhlo do skladů. To odpovídá tomu, co vidíme: nasazení T-62, T-55, improvizované modernizace, nižší kvalita optiky, ochrany, komunikace.

Ukrajina dokázala „zastavit ruské tankové vojsko“ nikoliv tím, že by byla silnější v tancích, ale tím, že z tanku udělala nejdražší cíl na bojišti díky dronům, ATGM, dělostřelectvu, minám a průzkumu. Rusko před válkou mělo řádově 10 až 15 tisíc obrněných vozidel v aktivních jednotkách + sklady. Číslo 23 845 je tak obrovské.

To je přesně ta složka, která umožňuje ofenzivu, infanterie musí být chráněná a mobilní. Rusko se v důsledku ztrát často vrací k útokům pěchoty bez krytí, civilním vozidlům, motorkám, koním - „meat assaults“ s minimální mechanizací.

97 684 UAV sestřelených dronů je číslo, které říká: Tahle válka je především válka průzkumu a FPV. Z hlediska obrany Ukrajiny je to zásadní, Ukrajina dokázala vytvořit „levný zabijácký ekosystém“, který neutralizuje ruskou výhodu v těžké technice.

Z těchto čísel plyne jedna věc: Ukrajinská obrana je strategicky úspěšná, protože:

  1. zabránila porážce v roce 2022,
  2. zabránila ruské vzdušné nadvládě,
  3. rozbila ruskou mechanizovanou údernou sílu,
  4. dlouhodobě ničí logistiku a dělostřelectvo,
  5. donutila Rusko platit cenu, která zásadně oslabuje jeho schopnost hrozit Evropě i mimo Ukrajinu.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

