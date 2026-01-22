Zdechovský (KDU-ČSL): Jako voják v záloze nemohu jen tak „jet bojovat na Ukrajinu“

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sporu s Kateřinou Konečnou (KSČM).

Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Tomáš Zdechovský

Rád bych se ohradil proti lžím šířených Kateřinou Konečnou například včera na CNN Prima News.

Není to osobní antipatie vůči Kateřině Konečné. Je to reakce na dlouhodobé a opakované útoky, které vůči mně ona i lidé z jejího okruhu vedou.

Opakovaně mi Kateřina Konečná i její fanoušci píší, že mám „táhnout bojovat na Ukrajinu“, a velmi často k tomu připojují přání smrti. Nejde o jeden exces, ale o systematické chování, které je typické pro proruskou scénu, jejíž je Konečná dlouhodobě součástí a kterou politicky kryje. Z této scény zároveň přebírá a šíří ruské narativy.

V té konkrétní debatě jsem se proti tomu musel ohradit. Ano, věta „Vím, že vaše přání je, abych byl zabit“ byla ostrá. Ale nebyla vycucaná z prstu – vycházela z reálných výhrůžek a přání smrti, kterým čelím dlouhodobě. Konečná ji pak účelově otočila proti mně a začala z ní politicky těžit.

Zároveň je potřeba říct jednu věc jasně: jako voják v záloze nemohu jen tak „jet bojovat na Ukrajinu“, jak mi tato proruská část veřejnosti opakovaně podsouvá. To není ani právně možné, ani odpovědné. Tyto výzvy nejsou výrazem odvahy, ale cynismu a manipulace.

Tady nejde o osobní spor. Jde o hranici, za kterou už nelze mlčet, když někdo systematicky normalizuje výhrůžky smrtí a současně šíří propagandu státu, který vede brutální agresivní válku.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
