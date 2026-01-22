Zdechovský (KDU-ČSL): Jako voják v záloze nemohu jen tak „jet bojovat na Ukrajinu“

Rád bych se ohradil proti lžím šířených Kateřinou Konečnou například včera na CNN Prima News.
Není to osobní antipatie vůči Kateřině Konečné. Je to reakce na dlouhodobé a opakované útoky, které vůči mně ona i lidé z jejího okruhu vedou.
Opakovaně mi Kateřina Konečná i její fanoušci píší, že mám „táhnout bojovat na Ukrajinu“, a velmi často k tomu připojují přání smrti. Nejde o jeden exces, ale o systematické chování, které je typické pro proruskou scénu, jejíž je Konečná dlouhodobě součástí a kterou politicky kryje. Z této scény zároveň přebírá a šíří ruské narativy.
V té konkrétní debatě jsem se proti tomu musel ohradit. Ano, věta „Vím, že vaše přání je, abych byl zabit“ byla ostrá. Ale nebyla vycucaná z prstu – vycházela z reálných výhrůžek a přání smrti, kterým čelím dlouhodobě. Konečná ji pak účelově otočila proti mně a začala z ní politicky těžit.
Zároveň je potřeba říct jednu věc jasně: jako voják v záloze nemohu jen tak „jet bojovat na Ukrajinu“, jak mi tato proruská část veřejnosti opakovaně podsouvá. To není ani právně možné, ani odpovědné. Tyto výzvy nejsou výrazem odvahy, ale cynismu a manipulace.
Tady nejde o osobní spor. Jde o hranici, za kterou už nelze mlčet, když někdo systematicky normalizuje výhrůžky smrtí a současně šíří propagandu státu, který vede brutální agresivní válku.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
