Zdechovský (KDU-ČSL): O rezoluci, odsuzující masakr křesťanů v Nigérii, se bude hlasovat ve čtvrtek

reklama

Usnesení připravil za Evropskou lidovou stranu europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), jenž se dlouhodobě zabývá otázkou pronásledování a perzekuování křesťanů ve světě.

„Když jsem četl zpávy v zahraničních médiích o tomto brutálním útoku během Vánoc, okamžitě jsem začal pracovat na rezoluci, která by získala podporu většiny pléna v Evropském parlamentu a přispěla k mezinárodnímu tlaku na nigerijskou vládu, aby situaci začala řešit,“ říká autor usnesení Zdechovský.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 3% Nemá 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7026 lidí

Rezoluce odsuzuje nedávný nárůst násilí vůči etnickým a náboženským komunitám a vybízí nigerijskou vládu, aby posílila bezpečnost občanů a komunit. Odsuzuje také militantní islamistické skupiny, které zneužívají konfliktu k šíření nenávisti, založené na náboženství.

„Početná křesťanská komunita v Nigérii je v posledních letech pod velkým tlakem kvůli militantním muslimům, kteří zneužívají drobných konfliktů mezi oběma tábory k brutálním útokům na křesťany, což se musí změnit,“ doplňuje Zdechovský s tím, že svět nemůže před bezprávím zavírat oči.

Bezpečnostní situace v Nigérii se v poslední době zhoršila v důsledku eskalace náboženského a etnického násilí. Konflikt mezi zemědělci a kočovnými pastevci o půdu a vodní zdroje vyústil v běsnění vůči křesťanům. Útočníci zabíjeli vesničany, zapalovali jejich kostely, obchody s obilím a další objekty.

Za tyto násilnosti nese odpovědnost zradikalizovaný muslimský kmen Fulani. Muslimští vesničané a jejich majetek zůstali podle informací organizace Aid to the Church in Need, která pomáhá pronásledovaným křesťanům, nedotčeni. Podle nigerijských nevládních organizací bylo od roku 2009 zabito 52 000 křesťanů a 34 000 muslimů a vypáleno 18 000 kostelů a 2200 křesťanských škol.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Ochraňme české řidiče kamionů Zdechovský (KDU-ČSL): O postu předsedy strany neuvažuji Zdechovský (KDU-ČSL): Nezodpovědná společná odpovědnost Zdechovský (KDU-ČSL): Řidiči, pozor na migranty. Pokuta, která může položit vaše podnikání

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE