Zdechovský (KDU-ČSL): Registrační systém prověří cestující ještě před vstupem do EU

Evropský parlament schválil konečnou podobu systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Od roku 2021 se tak budou lidé cestující do EU z třetích zemí bez vízové povinnosti registrovat v databázi, která ověří, zda nepředstavují bezpečnostní riziko.

„Členské státy už díky jednotné databázi vědí, kdo žádá o vízum do EU a v databázi otisků prstů jsou registrováni i ilegální migranti přicházející na hranice Schengenu. Doposud ale chyběly jakékoliv informace o více než 30 milionech cestujících bez vízové povinnosti. Toto informační vakuum bude nyní vyplněno novým systémem, který prověří možnou kriminální minulost nebo napojení na teroristické organizace každého žadatele o vstup do EU ještě před tím, než do některého z členských států přicestuje,“ vysvětluje důležitost nového systému europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který se na vzniku legislativy aktivně podílel.

ETIAS, systém podobný americké ESTA, bude vyhodnocovat online formuláře, ve kterých cestující vyplní údaje jako je jejich číslo pasu, členský stát prvního vstupu nebo informace o jejich předchozím pobytu ve válečných zónách. ETIAS následně automaticky zjistí, zda není žadatel registrován v databázi Interpolu nebo například v Schengenském informačním systému, který slouží pro pátrání po pohřešovaných osobách. Povolení k cestování do EU úspěšný žadatel obdrží na email během několika minut.

„Snažili jsme se o vytvoření uživatelsky přívětivého řešení, které pomůže k vyšší bezpečnosti v EU, ale zároveň zbytečně neodradí turisty a lidi přijíždějící do EU jen na služební cestu,“ uzavírá Zdechovský.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Dnes jsem získal 2. místo na kandidátce KDU-ČSL. Jedeme dále

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Kdy se začnou trestat neziskovky, spolupracující s pašeráky lidí? Zdechovský (KDU-ČSL): Nelze říct, že europoslanci odhlasovali sankce Zdechovský (KDU-ČSL): Babiš není evropskými státníky vnímán jako partner Zdechovský: Nejlepší obranou proti “fake news” je kritické myšlení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV