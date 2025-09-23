Zelení: Pardubice míří k zákazu pyrotechniky

Díky iniciativě Roberta Hrdiny začne město připravovat vyhlášku, která by od července příštího roku mohla plošně zakázat zábavní pyrotechniku. Změnu může město udělat díky zákonu, podle kterého od července příštího roku smějí obce zakázat zábavní pyrotechniku plošně.
„Pyrotechnika nejen plaší zvířata a způsobuje zranění, ale hlavně produkuje toxické zplodiny, které v ovzduší zůstávají několik dní. Je to mnohem závažnější, než jsme si mysleli,“ vysvětluje Robert Hrdina.
Akademie věd ČR už v roce 2023 potvrdila, že ohňostroje způsobují dýchací obtíže, ukládají těžké kovy do půdy a vody a dlouhodobě poškozují zdraví i přírodu. Díky Robertovi má Pardubice šanci stát se městem, které jde příkladem a chrání zdraví svých obyvatel i životní prostředí.
