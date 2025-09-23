Zelení: Pardubice míří k zákazu pyrotechniky

23.09.2025 23:08 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k možnému zákazu užívání pyrotechniky v Pardubicích

Zelení: Pardubice míří k zákazu pyrotechniky
Foto: Zelení
Popisek: Zelení

Díky iniciativě Roberta Hrdiny začne město připravovat vyhlášku, která by od července příštího roku mohla plošně zakázat zábavní pyrotechniku. Změnu může město udělat díky zákonu, podle kterého od července příštího roku smějí obce zakázat zábavní pyrotechniku plošně.

„Pyrotechnika nejen plaší zvířata a způsobuje zranění, ale hlavně produkuje toxické zplodiny, které v ovzduší zůstávají několik dní. Je to mnohem závažnější, než jsme si mysleli,“ vysvětluje Robert Hrdina.

Akademie věd ČR už v roce 2023 potvrdila, že ohňostroje způsobují dýchací obtíže, ukládají těžké kovy do půdy a vody a dlouhodobě poškozují zdraví i přírodu. Díky Robertovi má Pardubice šanci stát se městem, které jde příkladem a chrání zdraví svých obyvatel i životní prostředí.

Strana zelených

  • SZ
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Svárovská (Zelení): Extrémní boháči nás baví hrou na Babiše a Antibabiše
Zelení: Zvyšování rychlosti na dálnicích odmítáme
Zelení: Povinné ověřování věku není řešení
Zelení: Fialovy škrty ohrožují demokracii

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

vyhláška , zelení , pyrotechnika

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte se zákazem pyrotechniky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

EET a živnostníci

Fakt myslíte, že je EET nějakým přínosem? Vím, že pořád omíláte, kolik miliard přinesla do rozpočtu, ale máte pro to nějaký důkaz? Kdo chce mít z lidí něco levněji (např. opravu auta), obejde se přeci bez účtenky, tak to bylo vždy a nyní to platí dvojnásob a tohle přeci EET absolutně neřeší. Nemyslí...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na říjen 2025Horoskop na říjen 2025 Udržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahůUdržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahů

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zelení: Pardubice míří k zákazu pyrotechniky

23:08 Zelení: Pardubice míří k zákazu pyrotechniky

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k možnému zákazu užívání pyrotechniky v Pardubicích