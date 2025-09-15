Zelení: Povinné ověřování věku není řešení

16.09.2025 7:07 | Monitoring

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k zákonu o digitální spravedlnosti

Kontrola věku na internetu dává velkým technologickým firmám možnost vyhnout se odpovědnosti. Tvrdí, že ověřování věku je dostačující řešení – ve skutečnosti ale jen udržují svůj toxický obchodní model beze změny.

Zákon o digitální spravedlnosti (Digital Fairness Act) a nové pokyny EU o ověřování věku rozhodnou o budoucnosti našich online práv. A povrchní řešení si dovolit nemůžeme.?

Zelení se zasazují o smysluplné kroky, ne o rychlé technologické náplasti. Potřebujeme politiky, kteří vědí, o co jde, a kteří se nebojí postavit velkým technologickým společnostem.

Bezpečnost dětí na internetu je zásadní. Ale povinné ověřování věku není řešení!

Ohrožuje soukromí a anonymitu. Tlačí děti a dospívající do nebezpečnějších koutů internetu. Upevňuje nerovnosti – lidé s nižší digitální gramotností ztrácí přístup.

Organizace ECPAT International jasně říká: právo dítěte na bezpečnost nelze zajistit ověřováním věku, ale jen tím, že platformy budou samy bezpečné pro všechny uživatele.

Zelení odmítají povinné ověřování věku a volají po strukturální reformě: přepracování toxického byznys modelu platforem, odpovědnosti společností a ochraně práv všech.

