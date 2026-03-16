Havel (TOP 09): Česká republika nesmí být černým pasažérem bezpečnosti

Proto TOP 09 navrhuje zakotvit členství v NATO a EU do ústavy a zřízení nového sněmovního podvýboru pro transatlantickou spolupráci.
„Dvanáctý březen 1999 je den, kdy jsme se stali součástí největší bezpečnostní architektury na světě. Není to pro nás jen bezpečnostní deštník, to je samozřejmě zásadní, ale je to i závazek. Být členem bezpečnostní aliance znamená mít povinnosti, a ne se jen vozit na tom, co za nás zařídí ostatní,“ uvedl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Podle předsedy TOP 09 si Česká republika musí uvědomit, že bezpečnost není samozřejmost. „Naše bezpečnost není zdarma a spojenci od nás právem očekávají, že svůj díl odpovědnosti poneseme. Česká republika nesmí být černým pasažérem bezpečnosti,“ zdůraznil.
TOP 09 proto přichází s konkrétními návrhy, které mají posílit dlouhodobé bezpečnostní ukotvení České republiky. „Navrhneme zakotvení členství České republiky v Evropské unii a v Severoatlantické alianci v naší ústavě, tak aby bylo jasné, že naše bezpečnostní a civilizační ukotvení na Západě není předmětem politických experimentů,“ uvedl Havel.
Současně chce TOP 09 posílit parlamentní kontrolu obranné politiky. Na půdě Poslanecké sněmovny proto bude strana usilovat o zřízení Podvýboru pro transatlantickou spolupráci, který bude pravidelně vyhodnocovat plnění závazků Česka vůči NATO a posilovat parlamentní kontrolu nad obrannou politikou.
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek připomněl, že vstup do Aliance znamenal historický návrat České republiky do demokratického světa. „Nebyla to jen otázka bezpečnosti jako takové. Byl to návrat do rodiny demokratických zemí, které sdílejí odpovědnost za svobodu a obranu svobody ve světě,“ uvedl s odkazem na slova bývalého prezidenta Václava Havla.
Marek Ženíšek současně varoval před nízkými obrannými výdaji České republiky. „Vypadá to, že budeme vynakládat zhruba 1,7 procenta HDP na obranu, což může být nejméně ze všech aliančních zemí. Staneme se nejslabším článkem aliance – a to je ostuda,“ řekl Ženíšek.
Místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Zuna v den tohoto důležitého výročí kritizoval rozhodnutí vlády snížit výdaje na obranu v letošním rozpočtu. „Bezpečnost musí být prioritou. Včera byl schválen rozpočet, který navzdory našim návrhům nenavyšuje finance na budování naší obranyschopnosti ani pro armádu, ani pro kybernetickou bezpečnost,“ uvedl.
Podle něj vláda svými kroky ohrožuje bezpečnost státu. „Z tohoto i z mnoha dalších důvodů nezbývá než tuto vládu označit za antivlasteneckou. Říkat o sobě, že jsem vlastenecká vláda, a přitom nedělat nic pro posílení obrany a bezpečnosti země, rozhodně nestačí,“ prohlásil. Přitom bezpečnostní situace ve světě naopak vyžaduje větší připravenost. „Ruská hrozba nezmizí. Shodují se na tom zpravodajské služby i vojenské vedení NATO. Pokud chceme být spolehlivým spojencem a zároveň chránit vlastní občany, musíme obranu a bezpečnost brát mnohem vážněji,“ dodal místopředseda poslaneckého klubu TOP 09.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
